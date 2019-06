Lacalle Pou: "Quiero un país donde los jerarcas respeten a la policía"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estrenando corte de pelo y afónico por la seguidilla de actos, el precandidato blanco Luis Lacalle Pou llegó este jueves a Pando para empezar a cerrar la campaña en su departamento, Canelones.



El blanco apuntó todas sus críticas hacia el gobierno del Frente Amplio y dijo que se tiene que cuidar la unidad interna entre los nacionalistas. "No es momento para desvíos ni para egos personales. Es tiempo de sentir el calor popular de la necesidad de un cambio”, dijo llamando a la unidad dentro del Partido Nacional.



Repitió varias veces que a la administración frentista le faltó autoridad para ejercer el poder.



En esa línea hizo referencia al asesinato de un policía ocurrido en la tarde del miércoles.



“Quiero un presidente, ministro y gobierno que se hagan cargo y no busquen mas excusas”, dijo el senador. “Un país donde los jerarcas respeten a la policía”, agregó. “Un país donde no sea noticia que un hombre que viste el uniforme azul sea asesinado. No nos podemos acostumbrar”, insistió.



Para Lacalle Pou el Frente Amplio confunde "autoridad con autoritarismo" y por eso no ejerce el poder. En este sentido, añadió que en un eventual gobierno suyo se ejercerá la autoridad para “defender al más débil”.