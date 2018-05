Lacalle Pou quiere hablar con Nin: "Urge recuperar la dignidad internacional", dijo

El senador del Partido Nacional y líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou, dedicó su audición semanal a la postura del gobierno uruguayo ante la elección presidencial en Venezuela, del pasado domingo.

Lacalle Pou criticó que el domingo en Venezuela “se produjo un episodio electoral rodeado de irregularidades, un gran circo hecho por el régimen de Nicolás Maduro, un gobierno autoritario que ha hecho todo lo posible por dejar de lado las opiniones distintas, que ha hambreado al pueblo, que ha sido un régimen corrupto y que ha contado con el visto bueno” de diferentes “gobiernos a lo largo de América”.

Elecciones en Venezuela: recuperemos la dignidad.https://t.co/yrpWj2dGOe — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) 23 de mayo de 2018

Y dijo que "pese a que toda la comunidad internacional, y a que los distintos organismos internacionales han sido muy severos en calificar este régimen, Maduro avanza, el régimen de Maduro avanza".



El nacionalista criticó que "lamentablemente Uruguay no ha sido lo contundente que debe serlo" al exponer su posición.

Luego de que ayer martes Cancillería publicó un comunicado sobre el tema, Lacalle Pou opinó que "el gobierno uruguayo debería representar el sentir popular".

RELACIONADAS Tras reelección de Maduro, sigue el éxodo de venezolanos Tras reelección de Maduro, sigue el éxodo de venezolanos Video Tras reelección de Maduro, sigue el éxodo de venezolanos Posición oficial por Venezuela desata ola de críticas opositoras By EL PAIS Posición oficial por Venezuela desata ola de críticas opositoras Posición oficial por Venezuela desata ola de críticas opositoras

"Todos hemos escuchado, todos conocemos la situación de Venezuela y no nos cabe la menor duda que la mayoría del pueblo uruguayo está con el pueblo venezolano y no está con su gobierno autoritario", señaló. Y dijo que por eso "la propia Cancillería debería de reflejar esta opinión y no debería dar una opinión político partidario que nos deja muy mal parados y que habla de la indignidad con la cual nos hemos relacionado con el régimen de Maduro".

El senador insistió en que la posición de Uruguay se da "por un tema económico, acá hay un tema ni siquiera un tema ideológico, acá hay un tema de plata, acá hay un tema de negocios".



Y destacó que "urge recuperar la dignidad internacional en nuestro país que ha quedado tan solo como otros países que han sido indignos o que tienen compromisos económicos con el régimen de Maduro".



"En estos días seguramente estemos hablando de estos temas con el canciller de la República, debe entender el gobierno que tiene que representar al porcentaje más amplio de la opinión de los uruguayos", concluyó.