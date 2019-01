Lacalle Pou quiere gobierno de amplia base

El precandidato blanco Luis Lacalle Pou dijo que el próximo gobierno será de coalición entre varios partidos lo que es “algo inédito” y lo que requerirá de “muchísima humildad” y “paciencia”. En su primera audición radial de este año sostuvo que se requerirá “muchísimo sentido común y muchísimo coraje”y asumir que otros partidos pueden tener buenas ideas y proyectos. Lacalle Pou pidió una campaña electoral “basada en argumentos e ideas”.

El senador consideró que la gestión del gobierno “es netamente deficitaria y fracasó con todo éxito” y que no se ejerce la autoridad. “Hay un gran déficit de ejercicio de liderazgo y de ejercicio de la autoridad”, sostuvo. Lacalle Pou se comprometió a intentar “armonizar” los distintos programas de gobierno y conformar un gobierno “con amplia base política y, por ende”, popular”. “Autoridad que no se ejerce, se pierde y el que paga los platos rotos siempre es la ciudadanía, no me cabe la más mínima duda respecto a esta afirmación”, enfatizó. “Se ha agotado un mandato que ya carece en estos momentos de acción e iniciativa”, sostuvo el senador.

De todas formas, advirtió: “para que cambie el gobierno falta más de un año, no nos dediquemos pura y exclusivamente a la campaña electoral” porque la problemática actual de los uruguayos requiere atención ahora. “La vida de los uruguayos es demasiado importante como para hacerles perder el tiempo”, consideró. “La mayoría de las soluciones que necesita nuestro país, en salud, en educación, en vivienda, en relaciones internacionales son estrictamente, de sentido común”, agregó.

“Recibo el 2019 con muchas ganas de hacer el esfuerzo por revertir las cosas negativas, mejorar las buenas, comprometiéndome a una campaña de ideas y no de agravios, tratando de ser mejores en lo que hacemos, con la voluntad de hacernos cargo, con la necesaria humildad”, escribió Lacalle Pou en Twitter. Lacalle Pou agradeció el apoyo a su candidatura del ex diputado frentista, Gonzalo Mujica y de Pablo Bartol, quien se baraja para ser su ministro de Desarrollo Social y que dirige el centro educativo Los Pinos.

La próxima actividad del sector que impulsa su candidatura será en la segunda quincena de este mes en La Paloma, donde realizará su tradicional reunión anual.