Lacalle Pou llama a hacer "propuestas que den más transparencia” a la función pública

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou, líder del sector Todos, habló hoy en su audición sobre la necesidad que hay en Uruguay de poner sobre la mesa propuestas que transparenten más la función pública.



Las declaraciones del senador se realizan luego de que la semana pasada el exdirector blanco del Banco República (BROU), Pablo García Pintos, reconociera que hizo aportes al partido con la tarjeta corporativa del ente entre 2000 y 2005.



Lacalle Pou dijo: "Desde que estamos en política hemos criticado duramente a aquellos que se desvían y se apartan de la ley y de las buenas costumbres"



Y que "no todo lo inmoral o lo que no es ético termina siendo ilegal. Y quien está en la función pública tiene que apegarse estrictamente a la ley y cumplir con la moral pública".

Duros con los desvíos, más aún con los propios.

"Por eso hemos denunciado penalmente a gente del gobierno del Frente Amplio (FA). Pero que quede claro que si tenemos la capacidad de denunciar a los que no son de nuestro partido debemos hacerlo con los propios y hay que predicar con el ejemplo", agregó.



Lacalle Pou dijo que "si bien es un hecho viejísimo" que despertó "una reacción del FA, ante la caída estrepitosa de su gobierno y su presidente, dejemos claro esa situación: si está mal no importa quién es, qué cargos ocupó, no merece nuestro apoyo".



Agregó que si alguien cercano actúa mal lo que merece es el "rechazo y la censura”. En esos casos, agregó, “el partido debe actuar en consecuencia”.



El senador llamó a avanzar en la legislación sobre estos temas e insistió en su proyecto para derogar el fuero de los legisladores. “Queremos avanzar en las propuestas que den más transparencia”, concluyó.