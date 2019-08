Lacalle Pou se plantó como líder blanco y acusó al FA de ser “criminal” por agitar cucos

Una niña le muestra que se le cayó un diente y le cuenta que “el ratón Pérez” le dejó cinco dólares. Una madre le pide ayuda por su hija discapacitada. Un padre le da su apoyo para que intente cambiar la seguridad y no maten a otro policía como su hijo. Unos pibes pasan gritando “vamo’ el Frente” y él les promete que también va a gobernar para ellos.

Las escenas lo tienen a Luis Lacalle Pou como protagonista. El candidato blanco volvió a la ruta para recorrer el interior del país y asumir un rol más firme en lo discursivo. El candidato del Partido Nacional marcó tres claros ejes. Fijó un objetivo: sus críticas tienen solo un nombre y es todo el Frente Amplio. Salió a “mimar” a quienes quiere de aliados en el futuro: el Partido Colorado, Partido Independiente, Partido de la Gente y Cabildo Abierto. Pero principalmente se plantó como líder de todos los blancos.



Fueron más de 4.300 kilómetros en cinco días, donde atravesó trece departamentos. Artigas, Salto, Paysandú, Soriano, Colonia, San José, Flores, Durazno, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres y Lavalleja, desde el martes al sábado. Esos fueron los escenarios que le sirvieron al candidato nacionalista para plantarse en la cancha y buscar convencer a la ciudadanía de que está capacitado para llegar a dirigir la República.

“Estamos preparados”, fue el eslogan electoral que mutó a “lo que nos une”, para alinear a la tropa blanca luego de la interna. Pero se complementa con una especie de grito de hincha en el fútbol del domingo. “Es ahora”, remarca una y otra vez Lacalle, quien presentó a su compañera de fórmula Beatriz Argimón.



Habló de autoridad, de represión, de firmeza, de dedicación y se comprometió a trabajar más que ningún otro ciudadano. Dice que el país está mal, que el próximo gobierno agarrará un fierro caliente, pero insistió cinco veces en la semana en que él tiene un plan muy estudiado para “poner el país de pie”. Y en esa línea, sin escatimar críticas al partido de gobierno, buscó refutar uno por uno los ataques que le llegan desde el Frente.



Uno de los “dardos” es la vedete de la campaña: las políticas sociales. Los dirigentes del Frente Amplio insisten en sus discursos públicos con la idea de que, si ganan los blancos, van a recortar las policías sociales. Danilo Astori, ministro de Economía y exvicepresidente del gobierno de José Mujica, fue uno de los últimos en declararlo. Lo hizo en una entrevista en el portal oficial de Presidencia.

Lacalle Pou respondió a los periodistas de Melo que hoy el Ministerio de Desarrollo Social no logra su cometido y ha caído en “clientelismo”. “¿Y cómo se sustituye?”, le preguntó el periodista melense Rody Silva.



“No se sustituye, se mejora”, remarcó el candidato blanco. “Hoy decir que se van a cortar los planes sociales, cuando el Uruguay económico está en retroceso, es criminal. Sería criminal decirlo, y es criminal o es una falta de respeto a aquellos de quienes dicen que lo vamos a hacer”, agregó Lacalle Pou.



El candidato blanco ha repetido desde la presentación de sus líneas programáticas en octubre de 2018 que en ningún momento tiene pensado recortar políticas sociales. Incluso dijo que esa estrategia del Frente es para “agitar cucos” en la campaña. En este tramo de la contienda dijo que sabe que eso se va a intensificar porque los ve nerviosos.

Ese nerviosismo lo argumentó explicando que la realidad les está mostrando -según el candidato nacionalista- que se va a producir una alternancia en el poder: es decir, visualiza una derrota del Frente en noviembre.



El viernes por la noche en Melo, Lacalle Pou agregó que quienes digan que el Partido Nacional va a recortar las políticas sociales, es como decir que el partido no tiene sensibilidad social. “Nosotros no hablamos de pasado, pero si algún día quieren hablar del pasado, hablemos de desarrollo social, de construcción de escuelas, del verano solidario, de los CAIF, ambulancias, policlínicas, de todos ese tema”, desafió Lacalle. Y remarcó que en su programa la mejor política social es la de generar empleo.

Larrañaga al ataque

Críticas a Talvi y a Manini Ríos

Es el “padre” de la iniciativa y está dispuesto a defenderla ante cada cuestionamiento. El senador Jorge Larrañaga está convencido de que el país necesita que se implementen las medidas planteadas en la reforma constitucional por seguridad para intentar cambiar la situación.



Por eso cuestionó los pronunciamientos del candidato colorado Ernesto Talvi y de Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto. “Valoro el gesto político de Talvi de habilitar a quienes quieran ensobrar y apoyar la reforma, más allá que haya dicho que a la Constitución no hay que andar zarandeándola. Nosotros no estamos zarandeando nada, estamos dando respuesta a los uruguayos. ¡La única! Todo lo otro es un poco más de nada”, dijo en conversación con El País.



Sin embargo, aclaró que lo que el colorado decidió no es algo que no tenga ya la ciudadanía. “No se puede dar a la gente lo que la gente ya tiene. No da nada que la ciudadanía ya no tenga. Si se expresa es porque quiere dar una señal política, un apoyo implícito; si estuviera tan en contra no se hubiera expresado habilitando a que apoyen”, agregó el senador blanco.



Por otro lado el excomandante en jefe del Ejército Manini Ríos propuso crear un “cuerpo de serenazgo” con personal policial y militar en retiro. Estos funcionarios estarían bajo la tutela directa de las comisarías.



Para Larrañaga, el planteo genera contradicciones. El líder de Alianza comentó que ya era momento de que se pronunciara a favor de que los militares pueden ayudar en seguridad. “Bienvenido”, le agradeció aunque no apoye su reforma.



Para el senador blanco es llamativo, ya que el líder militar no la apoya bajo el argumento de que los militares no están preparados para cumplir funciones de seguridad. “Ahora se propone utilizar militares retirados para incrementar las capacidades de las seccionales policiales”, declaró Larrañaga.



La convención blanca proclamó la fórmula el sábado 10. Ese día Jorge Larrañaga fue de los primeros en abrazar a Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón. En el arranque de la gira, Larrañaga los acompañó. El senador es el impulsor de la reforma por seguridad (“Vivir sin miedo”). Las listas del sector de Lacalle (que no apoyaron la recolección de firmas) ahora decidieron tener la papeleta del “Sí” para ofrecer a sus votantes. En cada conferencia el candidato blanco reconoció el trabajo de quien fue su compañero de fórmula en 2014 en conectar con la ciudadanía en demandas por medidas para la seguridad.