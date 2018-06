Lacalle Pou pide unidad interna para poder ganarle al FA

En un mensaje para estimular la unidad puertas adentro, el líder del movimiento Todos, Luis Lacalle Pou, pidió "fraternidad" a los in-tegrantes de todos los grupos nacionalistas que forman distintas corrientes, y recalcó que "ante el agravio, ante la división, que es propia de los mediocres, nosotros somos gente de unión, no de división".

Hablando en una reunión de la lista 404 en la sede de la departamental nacionalista, Lacalle Pou sostuvo que el forta-lecimiento de la unidad partidaria permitirá sumar a otros partidos en la intención de cambiar al gobierno del Fren- te Amplio luego de tres períodos de administración del país.

Este mensaje se produce en medio de una situación de inseguridad pública que Lacalle Pou describió y en relación con la cual apoyó los distintos mecanismos de manifestación popular reclamando seguridad que se han dado en los últimos días, y también la campaña del senador Jorge Larrañaga que promueve la recolección de firmas para reformar la Constitución. "¿Cómo no vamos a entender eso? La gente está enojada y desahuciada" con la inseguridad, indicó el senador.

Lacalle Pou afirmó que ha habido "señales" que "alentaron el delito" desde que el Frente Amplio es gobierno. Mencionó, en concreto, la ley de liberación de presos del primer gobierno de Vázquez que "fue a contramano", y que se sumó a la "concepción equivocada de que los delincuentes son una consecuencia de la pobreza". "¡Por favor! Pobreza no es sinónimo de delincuencia", remarcó.

Lacalle Pou cuestionó al presidente Vázquez al afirmar que en su visita al balneario San Luis el mandatario "escondió a Bonomi" porque "no lo puede sacar" del cargo. "Siempre sostuvimos que era un mal ministro, pero lo peor que puede haber en seguridad pública es subvertir el mando. El ministro del Interior tiene que ser el que esté al mando de la seguridad pública", sostuvo.

Recordó que el presidente Vázquez "ninguneó" a la oposición al dejar en cajones varias de las propuestas presentadas, como la creación de un registro de violadores, o instrumentos legales para generar más certeza a los policías que actúan en la calle.

Entendible.

En el marco de la descripción de la situación de inseguridad, Lacalle Pou valoró como "entendible" las manifestaciones "de miles de uruguayos que lo hacen de distintas maneras, todas válidas, como las manifestaciones, la recolección de firmas, movilizaciones, porque el uruguayo se tiene que hacer sentir".

Lacalle Pou destacó que "todos los sectores" partidarios aportan, presentan iniciativas, nombrando específicamente "al grupo de los Intendentes, a Verónica Alonso, al compañero Jorge Larrañaga, todos en caminos que pueden parecer paralelos pero terminan empujando hacia el mismo lugar. La primera y más importante estación es el aquí y ahora. Sin eso no hay mañana. Por eso celebro que los líderes de mi partido, los de todos los sectores, estén trabajando con muchas ganas". Las iniciativas "no son contradictorias" porque "van en el mismo sentido".

Dijo que el Partido Nacional "tiene que sintonizar" con la gente "que quiere un cambio".

En su mensaje a la interna, Lacalle Pou pidió "estar tranquilos en casa" porque se sabe que "el partido es un partido de matices. No caminamos todos hacia el mismo lado. Es un partido de discusiones". Miró gigantografías de Juan Antonio Lavalleja, Leandro Gómez y Aparicio Saravia colgadas de la pared de la departamental, y afirmó que "estos no están acá por mansos", sino "porque tenían valores, principios".

Mencionó dos veces la necesidad de ser "fraternos" con los compañeros del partido y advirtió que "aunque se vean tentados y se calienten, recuerden que nosotros somos gente de unidad, no de división. Ante el agravio, ante la división, que es propia de los mediocres, nosotros somos gente de unión. Eso no significa no tener coraje ni dejar de decir lo que pensamos. Con nuestro pensamiento, con nuestra táctica, con nuestras convicciones, queremos ser los elegidos, los portadores del cambio", concluyó.