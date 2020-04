Lacalle Pou pide a ministros unidad en el mensaje; preparan retorno de los estatales

Fue un poco más grande que un tradicional Consejo de Ministros. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, convocó a todos los integrantes de su gabinete ministerial, más autoridades del Sistema Nacional de Emergencia, los jerarcas de ASSE, y de la Oficina Nacional de Servicio Civil.

El objetivo fue hacer una puesta a punto de la situación del coronavirus en el país, para iniciar una nueva etapa: la vuelta a funciones paulatina de las oficinas públicas. Un plan que se realizará “paso a paso” dijo, y detalló que cada uno de esos pasos serán cortos para evitar nuevas complicaciones.



Al mismo tiempo, el primer mandatario anunció que se inician los contactos para que los diferentes organismos estatales definan sus prioridades presupuestales para el quinquenio.

El equipo económico que lidera la ministra Azucena Arbeleche será quien comande esas negociaciones en coordinación con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.



El presidente Lacalle Pou dijo en el inicio de la reunión estar muy satisfecho con como venían trabajando las diferencias dependencias del Estado y les pidió continuar en esa línea. Al mismo tiempo el mandatario dijo que en esta nueva etapa -donde el país iniciará el camino a la llamada “nueva normalidad”- es clave que haya un único mensaje oficial.

Es decir, el presidente pretende evitar que se den señales confusas a la población sobre cómo hay que actuar, y qué es lo que se puede y no se puede hacer. Por eso, designó un único vocero que se encargase de informar lo tratado en la reunión en el piso 11 de la Torre Ejecutiva ayer al mediodía.



El ministro de Defensa Javier García fue elegido por el presidente Lacalle Pou como el vocero único del encuentro.

“Nos parece adecuado tener una centralización de decisiones. En el mundo entero hay diferentes caminos que se han recorrido ante un desafío que es nuevo, se han ensayado diferentes caminos, ya vendrá el tiempo de las evaluaciones”, dijo García. En esa línea, el ministro agregó que en estos momentos son claves la conducción y el liderazgo político, y sin hacer alusión directa a Lacalle Pou comentó lo que el presidente les había solicitado unos minutos antes arriba en la reunión cerrada.

“Debe existir un liderazgo político imprescindible para enfrentar las consecuencias de la pandemia, en ese sentido Uruguay ha sido un país destacado por enfrentar la situación con transparencia”, declaró García a los medios de comunicación.

En la reunión del gabinete ampliado, luego de informar sobre la conformación y los avances del grupo de técnicos que coordina el director de la OPP Alfie, Lacalle Pou comunicó a todos los ministros que se iniciarán los contactos con las dependencias estatales para comenzar a delinear el presupuesto quinquenal.



Pues el proyecto de Rendición de Cuentas que ingresará al parlamento el próximo mes ya está avanzado. Allí se definirá la redirección de gastos, es decir, identificar dineros que no han sido ejecutados y hoy no son prioridad para destinarlos a los lugares claves para el combate al coronavirus.

A su vez, informó la necesidad de que la Oficina de Servicio Civil comience a trabajar también para la estructuración del proyecto de ley de presupuesto enfocado en los funcionarios públicos.



En este proyecto la intención inicial del gobierno, antes de anunciada la emergencia sanitaria, era ahorrar unos US$ 900 millones por año, como fórmula para bajar el déficit fiscal que hoy supera el 5% del PIB.

Si bien ese objetivo se mantiene, hoy la prioridad para el diseño de ese proyecto clave estará centrado en fortalecer el Fondo Coronavirus. De allí es de donde sale la plata para financiar cada medida de combate a la pandemia que llegó a Uruguay el 13 de marzo.



El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, fue uno de los primeros en hablar luego del presidente. El jerarca hizo un informe de estado de situación. Esta dependencia estatal tendrá un rol importante en esta nueva etapa para intentar retomar el funcionamiento de los organismos públicos.

La Oficina de Servicio Civil preparó un extenso informe con un plan para la vuelta a las oficinas, y el presidente Lacalle Pou decidió que quien se encargue de llevar adelante esa tarea sea la OPP. Pues Alfie es quien coordina el grupo de expertos con quienes se espera monitorear esos “pasos cortos” para avanzar hacia la “nueva normalidad”.

En esos protocolos de vuelta al trabajo de los funcionarios estatales se detalla dependencia por dependencia los diferentes procedimientos para hacerlo. Las generalidades para toda la órbita pública plantean medidas estrictas de higiene, distanciamiento, evitar las aglomeraciones, uso obligatorio de barbijos y tapabocas, y en algunos casos donde hay atención al público mecanismos para agendar horas de atención.

En la conferencia el vocero designado, el ministro García, dijo que al decretarse la emergencia sanitaria diferentes sectores tomaron la decisión de cerrar de forma autónoma como protección.

“Por lo tanto en esta nueva modalidad esa misma circunstancia que existió en su momento hace que, con las precauciones que se deben tener en algunas áreas, vayamos organizando ese tipo de nueva dinámica o dinámica diferente a la que es la habitual en tiempos sin coronavirus. El Estado va a centralizar a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) estos protocolos de acción y a nivel económico, de las otras áreas de la economía en el sector privado, en algunas áreas que de a poco van tomando alguna dinámica necesaria iremos coordinando y anunciando como hacemos prácticamente a diario”, explicó el ministro de Defensa.

Gobierno e Intendencia discrepan sobre playas

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que discrepa con el levantamiento del vallado en las bajadas a las playas, medida que fue solicitada por él personalmente antes de Semana de Turismo.



“Yo hubiera preferido seguir insistiendo con un mensaje de distanciamiento y de aislamiento. La decisión de levantar los vallados no la tomamos nosotros. Todo lo que pueda contribuir para fomentar el distanciamiento y el aislamiento me parece que es una buena medida. Todo lo que vaya en sentido contrario no es una buena medida, hay que insistir con el distanciamiento”, destacó el secretario de Estado.



“Lo otro queda por cuenta de los gobiernos departamentales y ahí no debemos incidir”, agregó García, indicando que se enteró “por la prensa” de que las playas habían sido nuevamente habilitadas.



El secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitsch, explicó a El País que las playas se habilitaron porque “ya la gente no va a tomar sol o a bañarse”. Y porque incluso ello es bueno para descongestionar la rambla si alguien sale a caminar o a correr. La pista de patinaje y los juegos saludables continuarán vallados. A su vez, Nopitsch indicó que en algunos de estos equipos de gimnasia fue necesario volver a colocar las cintas amarillas que habían sido retiradas por los usuarios.



El jueves, el Comité Ejecutivo Departamental (CED) del Partido Colorado exhortó a la Intendencia a desalentar el uso de los espacios públicos y a “actuar con responsabilidad en el marco de la emergencia sanitaria”.