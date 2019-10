Lacalle Pou pide evitar “egos” para armar la coalición

"¿Qué es lo que tienen muy grande los políticos?”, le preguntó Luis Lacalle Pou a un grupo de personas que se arrimó a la plaza de Nueva Palmira el jueves 10 por la tarde. La “adivinanza” no tuvo que esperar un segundo que ya tenía respuesta: “El ego”, dijo una señora con la bandera del Partido Nacional.

“Efectivamente”, avaló el candidato blanco. Y por allí pasa el obstáculo central que identifica Lacalle Pou para entorpecer las negociaciones de una coalición opositora que se una para ganarle al Frente Amplio en el balotaje de noviembre.

“Lo único que puede frenar un acuerdo multicolor es si priman los personalismos y los egos. ¿Y saben qué? El país no está como para que los políticos andemos blandiendo el ego por el país. El país está para un momento de humildad. Y la humildad la tienen que tener los partidos políticos y más el Partido Nacional que quiere encabezar ese gobierno multicolor”, remarcó el líder blanco.



La intención de Lacalle Pou es conformar una coalición con el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente y Cabildo Abierto. Y viene pasándoles mensajes y “mimando” a sus posibles socios electorales en tres líneas.



La primera fue a la salida de la interna. Lacalle Pou se imprimió los otros cuatro programas de gobierno, los leyó, los subrayó y marcó con papelitos de colores flúo los puntos en donde tenía coincidencias. Es más: salió a exhibirlos en cada acto mostrando los puntos de acuerdo.

Las otras dos líneas fueron en esta última gira nacional que inició el sábado 6. El candidato blanco salió a relucir públicamente que tiene una buena relación personal con el colorado Ernesto Talvi, el independiente Pablo Mieres, y los debutantes Edgardo Novick y Guido Manini Ríos.



Para rematar la ecuación, explicó que la situación del país exige la necesidad de encontrar puentes de diálogo, acuerdos y cooperación. Pero en cada capital del país le pidió a los otros partido entender la situación y dejar de lado egos y personalismos que trunquen esa posibilidad de acuerdo.

La noche de la elección interna le salió redondita a Lacalle Pou. El blanco ganó la compulsa, dejó atrás los temores por el avance del millonario Juan Sartori, y logró sellar la formula con Beatriz Argimón sin la necesidad de negociar con los otros competidores. Esa madrugada durmió más que tranquilo.



La noche próxima del 27 la situación tiene otra complejidad. El blanco deberá esperar que los otros partidos procesen el resultado electoral. Incluso más: dos de sus socios no ven con buenos ojos sentarse en la misma mesa que el excomandante en jefe del Ejército, Manini Ríos.

Pero el blanco es plenamente consciente que el líder de Cabildo Abierto va a tener la llave del Parlamento y lo necesita. Por eso el camino se comenzará a allanar un poco antes de esa noche de domingo. Entre el viernes y sábado, cuando arranque la veda electoral, se iniciarán los contactos extrapartidarios para manejar los diferentes escenarios.



Algo muy similar a lo que ocurrió para las elecciones primarias, donde el líder blanco conversó con cada uno de los competidores de la interna. Lacalle quiere que los líderes de cada partido que integre la coalición formen parte del gabinete ministerial, si le toca ganar, para que el Poder Ejecutivo tenga fuerte respaldo político y agilidad a la hora de tomar decisiones.



“Tenemos una enorme posibilidad para que cuatro o cinco partidos acuerden, que se junten, que entiendan el momento del país y le digan al Uruguay todo: hay posibilidad de gobierno encabezado por el Partido Nacional integrado por cinco partidos políticos”, dijo el viernes en el acto de Artigas.

Al culminar la primera semana de la gira de actos finales ayer en Salto, Lacalle Pou le marcó la línea de proceder a sus militantes y dirigentes. Humildad, pidió. Sabe que es clave para convencer a los otros partidos de oposición.



“A veces en la política el ego infla, el ego nubla. Estos 15 días que vienen por delante, más humildad que nunca. Si ganamos, más humildad que si perdemos”, dijo y marcó que esa será la única forma de ganarse el derecho a liderar el gobierno de coalición que derrote al Frente Amplio.



Lacalle Pou repite su eslogan electoral. Que está preparado y que el país necesita un cambio de signo político en el gobierno para mejorar -sobre todo- la seguridad y la economía. Promete hacer el esfuerzo para bajar las tarifas, y autoridad para ordenar la seguridad. Y le deja a sus militantes un deber: que salgan a pregonar su mensaje.

Beatriz Argimón y jubilaciones de “miseria”

El comando de campaña blanco definió como eslogan electoral dos conceptos. Uno que marca que están preparados para gobernar y se complementa con él “es ahora”. A lo largo de la gira de cierre la candidata a vicepresidenta, Beatriz Argimón, explicó en su discurso por qué entiende que “es ahora”. Por qué quiere el voto de confianza para que el Partido Nacional llegue a la presidencia después de 25 años.



En Fray Bentos el martes por la noche remarcó que lo central es para “recuperar los valores perdidos”. “Es ahora porque le declaramos una lucha frontal al narcotráfico y ustedes saben el daño que hace especialmente a las generaciones más jóvenes. Es ahora porque la educación pública está necesitándolo”, enfatizó.



Argimón agregó que también es tiempo de pensar en las nuevas generaciones y en cómo cuidar la primera infancia. “Es ahora porque pensamos en las abuelas y abuelos y vemos cuando terminan los actos nos muestran cuánto cobran de pensiones y jubilaciones miserables que no les permite llevarla bien”, dijo remarcando su enojo.



La candidata a vice no se quedó ahí, y apuntó sus baterías contra uno de los buques insignia del Frente Amplio: el sistema integrado de salud. “Queremos realmente un sistema integrado de salud para que no tengamos que esperar tres meses para que un médico nos atienda. Es ahora porque queremos recuperar ese país integrado de la convivencia”, dijo la compañera de fórmula de Luis Lacalle Pou.



Argimón sostiene que los blancos tienen que estar preparados para evitar las provocaciones de la recta final desde el oficialismo.