Lacalle Pou participó del acto homenaje a Leandro Gómez, pero se quedó con el público

El presidente electo Luis Lacalle Pou participó hoy del acto homenaje a Leandro Gómez y caídos en la defensa de Paysandú, pero del lado del público, porque anticipó no concurrirá a actos políticos dado que a partir del 1° de marzo asumirá la presidencia.

"Actos partidarios no más por varias razones. Después del 1° de marzo por mandato y antes porque uno tiene que respetar el mandato de la ciudadania. Durante la campaña dijimos que si nos tocaba llegar al gobierno íbamos a ser el presidente de todos los uruguayos. (...) Después del 1° de marzo soy empleado de todo los uruguayos", dijo Lacalle Pou en rueda de prensa.

El anuncio de que no participaría más en actos lo había hecho también el martes pasado cuando dijo: "Lo que más me va a costar es no estar presente en los actos partidarios. Todavía no empezaron y ya los estoy extrañando". Allí contó que hoy iría al acto homenaje pero había avisado telefónicamente que participaría del lado del público y no activamente.



"Pretendo desprenderme formalmente nunca materialmente porque soy nacionalista, soy blanco y lo voy a ser siempre, pero formalmente corresponde cumplir a rajatabla el compromiso que yo soy el presidente a partir del 1° de marzo de todo el país y en la transición tengo que empezar a actuar en consecuencia", agregó el martes.



En ese sentido Lacalle Pou participó del primer homenaje en el cementerio, pero no concurrió a la departamental nacionalista.