Lacalle Pou: “Otros en crisis pidieron default”

Los ataques y contraataques son parte del juego electoral. Son mecanismos para defender las propuestas y posicionamientos que presentan los candidatos. Por eso ayer viernes el nacionalista Luis Lacalle Pou, a la hora de salir a defender a su asesora en materia económica, Azucena Arbeleche, contraatacó recordando las posturas que tuvieron algunos dirigentes del Frente Amplio en la crisis de 2002.

Concretamente -aunque sin mencionarlo- apuntó sus dardos contra Tabaré Vázquez, quien en ese entonces lideraba la coalición de izquierda.



La principal asesora de Lacalle Pou en materia económica contó en el programa No toquen nada de emisora DelSol las reuniones que han mantenido con los técnicos de las agencias calificadoras de riesgo, y el pedido que hicieron sobre el grado inversor de Uruguay.



“Como equipo de economía de Lacalle Pou hemos tenido diálogo constante con las agencias calificadoras de riesgo en estos cinco años, y lo que más pedimos es que no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo. No nos bajaron la nota porque nos han dado tiempo”, declaró Arbeleche.



Su exposición fue criticada por dirigentes del Frente Amplio y autoridades del gobierno.



Los frenteamplistas señalaron que Uruguay tiene una solvente situación financiera y no hay un escenario de riesgo para que el país pierda el grado inversor.

Azucena Arbeleche, asesora económica de Luis Lacalle Pou. Foto: Fernando Ponzetto

El viceministro de Economía, Pablo Ferreri dijo que estas agencias no actúan a pedido de actores.



“Sostener que las calificadoras otorgan o mantienen el grado inversor porque alguien se lo pide es francamente insostenible”, declaró a El País.



Ayer viernes el candidato del Partido Nacional Lacalle Pou tomó la ofensiva. “En muchas de esas reuniones con calificadoras yo estuve presente. Y como nosotros no tenemos una visión oportunista del país y de apoyo al país, no somos como otros que en su momento quería que se declare el default para dañar al país y llegar al poder. Nosotros al revés, cuando nos reunimos con organismos multilaterales de crédito, calificadoras, lo que tratamos de trasladar es que hacia el futuro hay confianza”, dijo el candidato blanco.

Durante la crisis que le tocó atravesar el gobierno colorado de Jorge Batlle, el hoy presidente y entonces líder del Frente Amplio había planteado la necesidad que Uruguay siguiera el camino argentino declarando el default para renegociar la deuda externa.



Ayer Lacalle Pou lo recordó a los medios de prensa. “En este momento que las calificadoras nos están mirando fijamente, lo que hablamos, sobre todo en la voz de Azucena pero respaldada por quien habla, es que en estos tiempos el gobierno que viene, sea del partido que sea, que le den tiempo para que con las herramientas que tiene a su alcance poder salir de una situación compleja”, explicó el líder del Partido Nacional.



Al cerrar su defensa a Arbeleche, Lacalle Pou insistió con el recordatorio al pedido de default: “No (somos) como otros que en momento de crisis pidieron default porque se preocuparon más por llegar al poder que por el país”.



El líder blanco cerró ayer en Durazno su quinta vuelta al país en la actual campaña electoral. Hoy iniciará la sexta recorrida por el país con el primer punto en Trinidad, Flores.



Ayer en un acto en Carlos Reyles dijo que es optimista, no solo en un cambio de signo político, sino en poder cambiar la realidad del país.



Por eso remarcó que al país no lo hacen grande las administraciones de gobierno, criticando los planteos que están exponiendo los frenteamplista en la campaña. “Al país lo hace grande su gente”, remarcó.



Lacalle Pou le comentó a sus militantes que ya visualiza la noche del 27 de octubre luego que se conozcan los resultados. Allí saldrá a la luz las negociaciones en pos de una coalición de gobierno para proponerle a la ciudadanía en la campaña de noviembre de cara al balotaje.



“El 27 octubre de noche por un lado va a quedar el Frente Amplio, que va a tener incapacidad de negociar. En campaña se está encargando de dinamitar los puentes que le quedan. Y de este lado va a tener una posibilidad de mayoría parlamentaria. Y subrayo posibilidad. Pero los partidos de oposición van a tener la mayoría de los parlamentarios”, dijo.



Es que Lacalle Pou visualiza un escenario fértil para acordar con el Partido Colorado, Partido Independiente, Partido de la Gente y Cabildo Abierto.