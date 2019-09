Lacalle Pou: "Que nadie se crea que yo puedo desunir y destruir y luego gobernar para todos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El candidato por el Partido Nacional Luis Lacalle Pou realizó un acto en la rambla de Montevideo y apuntó contra las críticas del oficialismo sobre las que consideró que responderá solo con “silencio”. Añadió: “Que nadie se crea que yo puedo unir y desunir y luego gobernar para todos”.

"En estos vientos de cambio hay algunos que están medio nerviosos, hay algunos que se han apoltronado en los sillones, y que están más enamorados del poder que del prójimo y resulta que el poder es un fin en sí mismo y no un medio para ser justo y generar oportunidades y herramientas. Lamentablemente en vez de hacer silencio, en vez de hacer el trabajo por el cual se les paga, han salido con su arsenal de mediocridad insulto y agravio, y solo tenemos una respuesta: el silencio. No van a lograr el insulto ni que devolvamos con lo mismo por respeto a ustedes. Hablan de la alegría y la unión y se dedican a generar malhumor y división", dijo Lacalle Pou en su acto respondiendo al oficialismo.



Y agregó: "Nosotros queremos gobernar para el más fanático que está aquí con nosotros y para el que ya pensó y ya decidió que no nos va a votar nunca. Ese también va a tener el esfuerzo de nuestro gobierno. Que nadie se crea que yo puedo desunir y destruir y después gobernar para todos. Ya sé que dividir para gobernar es más viejo que el agujero del mate, pero es más fácil y nosotros no queremos lo fácil, queremos lo bueno, queremos cumplir con la obligación y el mandato y el mandato en serio es de convivencia sana. Y qué le podemos pedir a los demás si los que estamos arriba del estrado no somos ejemplo. La convivencia sana empieza en la campaña electoral".



Lacalle Pou planteó que desde el oficialismo se ha planteado que el Partido Nacional quiere realizar un "recorte atroz" o que va a "sacar determinados planes sociales" lo cual no es cierto y enfatizó: "Nosotros estamos para unir, para protejer, para cuidar, para querer, para amparar y eso no se hace solo con el pico, se hace con la acción. porque por más que falten 37 días y la sangre nos empiece a correr mas rápido y ni que hablar las pulsaciones con una enorme dosis de ansiedad no es atenuante el insulto ni la mentira".

Beatriz Argimón a su turno en su discurso llamó a “recuperar la convivencia” y a la “lucha frontal contra toda forma de violencia incluida con la que tiene que ver con la que ocurre dentro de los hogares”.