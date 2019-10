Lacalle Pou lo mencionó en el debate y Bergara salió a responderle 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mario Bergara, exprecandidato presidencial por el Frente Amplio y candidato al Senado, respondió este miércoles a la referencia que hizo ayer en el debate el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, a sus consideraciones de la gestión de políticas sociales en los últimos gobiernos.

En el debate presidencial de ayer entre Daniel Martínez y Lacalle Pou, el candidato blanco dijo en un momento de su discurso: "Fíjense en lo que dice Mario Bergara, candidato al senado por el Frente Amplio, hay más de 600 programas sociales en el Estado. Hay derroche por ineficiencia, por falta de calidad de la política y en la ejecución del gasto".



En diciembre de 2018, durante una entrevista con el semanario Crónicas, el expresidente del Banco Central (BCU) fue consultado por aquellas áreas donde percibía que la ejecución del gasto no había sido eficiente, y Bergara respondió:



"Por ejemplo, en las políticas sociales. Una vez que el FA redujo la pobreza de casi 40% a menos de 8%, y tras haber creado 300.000 puestos de trabajo durante una década, con políticas de transferencias de ingresos, esa parte del problema se pudo resolver. Sin embargo, hay un núcleo duro de pobreza que no está basado en problemas de ingresos o de empleo, que es multidimensional, cultural, y yo creo que no hemos revisado las políticas sociales, que fueron exitosas para lo anterior, pero que no lo están siendo para este núcleo duro. Además, hay descoordinación, hay falta de enfoque en la identificación de los problemas. Hay más de 600 programas sociales en el Estado uruguayo, obviamente es imposible coordinarlos, evitar que se pisen unos con otros, y ahí hay derroche, por ineficiencia, por falta de calidad en la política y en la ejecución del gasto. Entonces, más allá de reivindicar lo hecho, hay cosas pendientes y cosas que no estamos haciendo bien", afirmó al semanario.



En la mañana de este miércoles, Bergara le respondió a Lacalle Pou en el programa "Arriba Gente" de Canal 10, diciendo que "lo que suena un poco oportunista es agarrar una media frase, digamos". Además, dijo que "hay que tener cabeza autocrítica y decir que hay cosas que no han funcionado de la mejor manera, pero todo lo hice en la reivindicación de lo hecho". En tanto, afirmó que el Frente Amplio "mejoró la situación de muchísima gente, un tercio de la población que salió de la pobreza", y agregó: "Yo digo sí, eso hay que hacerlo mejor, pero me quedó claro ayer que solo el Frente Amplio lo puede hacer mejor".



Bergara también se refirió al debate y destacó: "Estoy muy contento, muy satisfecho de la labor de Daniel (Martínez) porque me sentí totalmente representado en la reivindicación de lo hecho". Además dijo que "la cosa se juega mirando para adelante" donde hay "dos mundos claros": por un lado "hubo propuestas, en el marco de una visión del mundo y del país", mientras que del lado de Lacalle Pou "seguimos viendo la cosa crítica, donde uno podrá tener un matiz, o más o menos, hasta incluso acordar alguna cosa, pero no vimos propuestas".



En tanto, rechazó las críticas de que el Frente Amplio "no es creíble", diciendo que "sobre la credibilidad del Frente Amplio se pueden hacer ríos de tinta, hablar horas".