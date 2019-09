Lacalle Pou: “Martínez preparó el desastre de Ancap”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A 30 días de las elecciones nacionales, la de ayer fue una tarde de sol y respuestas duras para los blancos. En San Bautista (Canelones) el candidato Luis Lacalle Pou salió responder a su rival del Frente Amplio, Daniel Martínez y a la dirección del Partido Socialista, sector del candidato oficialista.

El pasado 25 de septiembre Martínez, de gira por Buenos Aires, declaró al diario Página 12 que con relación a la idea de los blancos de importar combustibles refinados para bajar su precio responde a que “seguramente algún amigote de alguien va a hacer mucha plata trayendo los derivados y cobrando las comisiones”.



En una esquina de la plaza de San Bautista, Luis Lacalle Pou dijo ayer que Martínez se metió “en un terreno muy delicado” y no se la dejó pasar: “el burro hablando de orejas”.



“Ese es un terreno en el que no se puede meter el candidato del gobierno, fue él quien preparó el desastre de Ancap para que después viniera a Sendic y varios cobraran comisiones y terminaran en la justicia penal; por favor”, respondió.



Recordó que el Partido Nacional está “obsesionado” con bajar los costos de la energía “para el productivo”. “Esa es una medida que sí o sí vamos a impulsar, para que eso pase hay que derogar el monopolio de la importación de los combustibles”, destacó.

Sin secretos

Por otro lado, Lacalle Pou respondió a los dardos que horas ante le lanzó Gonzalo Civila, secretario general del Partido Socialista, que lo acusó de querer enviar al Parlamento en la ley de urgente consideración “el programa oculto que pretenden imponer”. Civila atacó con un largo alegato en su cuenta de Facebook.



Lacalle Pou explicó que al menos en tres gobiernos anteriores se aplicó esa fórmula legislativa. Además, indicó que la norma se aprobará un año antes que el presupuesto quinquenal, lo que permitiría mejorar los tiempos de gestión.



“No sé a quién se le ocurrió decir que era algo oculto, en realidad está en nuestro programa de gobierno”, dijo el candidato blanco. Es “una propuesta que venimos haciendo hace casi un año o más”, y enfatizó: “no sé por qué tanto misterio, se preocuparon tanto”.



Lacalle Pou volvió a explicar que el contenido del proyecto de ley de urgencia está dentro del programa de gobierno del Partido Nacional.



“Está lo que nosotros pretendemos hacer y muchas de esas cosas, que no sean materia presupuestal van directo a la ley de urgente consideración”, señaló Lacalle Pou.



No obstante, aclaró que “no” incluirá solo lo que entienda el Partido Nacional, sino que va a contemplar también aquellos aspectos que “negocie, acuerde, con los otros partidos que formen el gobierno multicolor”.

Un mes

En otra parte del discurso el candidato blanco mencionó que la cercanía del acto electoral “sube las pulsaciones”, por lo que hay que tener “más prudencia y paciencia que nunca”. Recordó que dijo lo mismo durante la elección interna.



“Algunos timbeaban y decían que nos íbamos a pelear al otro día, perdieron. Tenemos que apostar a la unidad con quienes votan en otros partidos y aman otras banderas. El gobierno que viene no va a ser de partido único, van a estar cuatro o cinco partidos. Algunos pensarán que estos no se ponen de acuerdo ni locos, otra vez van a perder apuestas”, dijo.



Más adelante, sostuvo que “a Uruguay le está haciendo falta un gobierno que quiera ejercer la autoridad, que no le pase la culpa a los demás”.



“Me cuesta encontrar un ministro o un presidente que diga ‘la culpa’. Es como que la culpa siempre es de otros, la primera reacción automática: ‘yo no fui’. Si quieres ser presidente de la República, siempre sos vos. Hacete cargo, si no, no te mereces cruzarte la banda en el pecho”, apuntó el candidato.



En esa línea llamó a detener la “impunidad de la delincuencia”. “Estoy cansado de escuchar, como excusa, que la violencia llegó a nuestro país para quedarse. Con esas señales del gobierno ha cambiado la percepción de lo que está mal. La violencia está mal siempre. No es que cambió algo y ahora se tolera. Yo no estoy dispuesto a legar a las nuevas generaciones una sociedad violenta. Desde el 1° de marzo va a ser cuidado el que se porte bien y castigado el que se porte mal”, dijo.



Los grupos de oposición con posibilidades de conformar una mayoría parlamentaria “se tienen que poner de acuerdo, y para eso es muy importante cuidar las relaciones interpersonales, el buen trato de los distintos candidatos”.



También mencionó que hay pueblos que se hartaron, e indignaron por la inseguridad cambiaron su gobierno para exigir un cambio. Prometió respaldar a la Policía.

“Pelotazos” y mal gobierno

El expresidente José Mujica dijo que la oposición habla únicamente “de achique; con el achique nos vamos al carajo”. La repuesta de Lacalle Pou se conoció ayer: “Mujica es el gran responsable de la situación actual de nuestro país. Es el gran responsable, además, de las decisiones que tiene que tomar el gobierno que venga. Hasta ahora lo único que se achicó fue el bolsillo de los uruguayos, del uruguayo trabajador”. Durante una conferencia en la sede de la lista 40, Lacalle Pou afirmó que “algunos nos tienen acostumbrados a que tiren pelotazos, además de ser malos presidentes”.