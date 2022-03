Lacalle Pou llamó a militante del “NO” que denunció agresión tras festejos, sepa qué le dijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República Luis Lacalle Pou llamó en la mañana de este martes a Sofía Oroná, joven que forma parte del grupo de militantes que denunció una agresión el domingo a la salida de festejos por el “NO”, en Ciudad Vieja, en el marco del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

“(El presidente) me llamó para darme su apoyo y decirme que estas circunstancias que acontecieron son lamentables, pero que esto no nos puede desmotivar de seguir militando”, explicó Oroná a El País.



La joven, de 19 años, es miembro de la Unión de Jóvenes Reformistas del Partido Colorado y si bien milita hace “un tiempo”, contó que su actividad se intensificó de cara al referéndum.



En la llamada, que duró unos cinco minutos, Lacalle Pou le dijo, según contó la joven: “Hay que militar por lo que creemos, otra gente no lo va a hacer por nosotros”.

“Realmente no quise que me afectara la situación (de la agresión) porque me parece que militar es importante”, sostuvo la joven, que afirmó que seguirá militando sus creencias y también la tolerancia.



“La situación fue fea, fue de un momento para otro”, contó Oroná, con respecto a la noche del domingo. “El hombre me empujó contra el piso y entré en un ataque de pánico”, manifestó.



“La gente de mi agrupación me saco de ahí porque estaba en shock, fue todo muy rápido”, afirmó.



La situación fue dada a conocer en Twitter por Florencia Soca, integrante del grupo, quien relató lo sucedido y detalló que varios compañeros de militancia fueron golpeados por hombres a la salida de un bar.

Todavía no puedo creer la violencia, agresión e intolerancia que tuvimos que vivir anoche.



Fuimos con mi agrupación a la Plaza Independencia para esperar el resultado de la votación y de ahí nos movimos todos juntos a cenar a un bar que queda cerca (+) — Florencia Soca (@florenciasbo) March 28, 2022

Por su parte, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, expresó su solidaridad con el grupo y señaló que son cosas que "no se pueden dejar de visibilizar".