Lacalle Pou llamó a Manini Ríos por dichos de Rivera Elgue sobre desaparecidos

Las declaraciones del subsecretario de Defensa designado, Rivera Elgue, vinculadas al pasado reciente, generaron malestar en el entorno del presidente electo, Luis Lacalle Pou. El mismo sábado en que se publicó una entrevista en La Diaria, el ministro de Defensa designado, Javier García, conversó sobre el tema con el dirigente de Cabildo Abierto manifestándole su disconformidad con lo expresado, tanto en su contenido, como en la forma, así como también en la oportunidad.

Ese día se iniciaba una nueva Legislatura donde la coalición de gobierno lograba tener la nueva mayoría parlamentaria después de 15 años de superioridad del Frente Amplio.

Pero el tema no quedó solo en una charla entre el ministro y el subsecretario. Fue el líder de la coalición de gobierno, Lacalle Pou, quien movió las fichas y se contactó telefónicamente con el líder del partido al que pertenece Elgue, el general retirado Guido Manini Ríos.

El presidente electo le transmitió al senador de Cabildo Abierto su molestia por las declaraciones de Elgue. Incluso dejó en claro que él no comparte en absoluto lo planteado por quien designó como número dos de Defensa.



Durante la charla, Lacalle Pou le solicitó a Manini Ríos tener cautela y sensibilidad con el tema, por las heridas aún abiertas, y evitar generar complicaciones al gobierno.

Elgue dijo a La Diaria que “la institución (en referencia a las Fuerzas Armadas) en su conjunto no actuó mal” en la dictadura. “Hubo hombres que se equivocaron y actuaron mal”, agregó. “Pero la institución, no”, le dijo la periodista Natalia Uval, a lo que Elgue respondió: “No, si no no habría solamente 32 desaparecidos en Uruguay”. “Si la institución hubiese actuado mal, tendría que haber muchos más desaparecidos. Muchos estuvieron presos, pero hoy están vivos y están en libertad, y fueron reparados. Pero no hay miles de desaparecidos en Uruguay”, dijo.

El mismo sábado en que se publicó la entrevista Manini Ríos comentó en diálogo con Radio Montecarlo que “el número no es lo principal, acá nunca debieron haber desaparecidos”. “Uno no puede decir que las cosas no se hicieron mal porque hubo 30, 3 o 300” desaparecidos.



Ayer Carolina Cosse solicitó al futuro presidente que revoque su designación. “Lo expresado por Elgue es una afrenta al sentir democrático”, afirmó.