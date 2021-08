Lacalle Pou le pedirá más explicaciones a Germán Cardoso sobre polémica con exjerarca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hasta ayer no había ningún elemento jurídico que indicara que el gobierno debiera tomar una medida”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou sobre la situación del ministro de Turismo, Germán Cardoso, en horas de la noche. Y al mismo tiempo adelantó que se reunirá otra vez con él, para recibir explicaciones en cuanto a nuevas denuncias realizadas por el exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero.

Luego del encuentro con el jerarca, Lacalle Pou dijo que dará a conocer “la versión oficial del presidente de la República, que nunca se saca el lazo con la pezuña”.



“Debo escuchar a quien está involucrado en eso. Cuando escuche, cuando se tome contacto con los elementos, ustedes van a tener una opinión de gobierno”, agregó.

El mandatario, por otro lado, expresó en que es importante escuchar a los miembros de la coalición y al Partido Colorado, que es el partido del ministro, para tomar una decisión sobre este tema. Y eludió hacer una evaluación de Cardoso. Dijo que no le cabe evaluar la imagen de nadie, sino que su función es ver la gestión de gobierno y analizar si está apegada a derecho.



Consultado sobre si aplica a este caso la realización de una investigación administrativa, respondió: “No quiero ser aburrido, pero quiero ser claro: me levanté con la noticia de un semanario (en referencia a Búsqueda) que supuestamente relata algunos hechos (…), y hay que ver la legalidad o ilegalidad y la conveniencia o inconveniencia de los mismos. Cuando tenga toda la información van a tener la opinión y la decisión de gobierno”.



Lacalle Pou dijo que Cardoso en la reunión que mantuvieron el martes le presentó un expediente, pero que él no sabía que había otros expedientes de tal magnitud.

Nuevos elementos.

Pérez Banchero aseguró que una de las compras directas que se le presentaron para adquirir publicidad en la vía pública se realizó “sin pasar y sin informe” de la agencia de publicidad que trabaja con la cartera, algo contrario a lo que planteó el secretario de Estado, Cardoso, en declaraciones a una nota que fue publicada ayer por El País.



“Nosotros dijimos que no. Que sin informe de la agencia y sin una explicación al respecto no lo podíamos firmar, y desde ese momento hubo un quiebre grande”, explicó el exjerarca en diálogo con Azul FM.

El ministro Germán Cardoso en entrevista con El País. Foto: Leonardo Mainé

Banchero aseguró que esa compra para la vía pública que se le presentó para firmar entre fines de octubre y principios de noviembre, era por un total de US$ 800.000 y a una sola empresa. También sostuvo que durante el último gobierno frenteamplista, entre 2015 y 2019, para ese tipo de publicidad se utilizaron en promedio US$ 210.000 y las beneficiarias fueron seis empresas, algo que había sido adelantado por Búsqueda.



“En diciembre se compra a tres empresas: a una por $ 2.500.000, a otra por $ 1.200.000 y a Netcom por $ 13.000.000. Esta compra de diciembre fue sin informe de la agencia. Es una agencia que hace años que está en el ministerio y que claramente entiende de publicidad y de turismo", relató.

La agencia a la que hizo referencia Pérez Banchero, llamada Young & Rubicam, también fue mencionada por Cardoso en la nota publicada por El País. Allí aseguró que “es la misma desde hace 15 años y será la misma hasta el 31 de marzo del año que viene”. “No tengo reparos ni quejas, es una muy buena agencia y estuve muy conforme con el trabajo. Es la agencia la que realiza los informes de si corresponde o no corresponde contratar tal medio o tal tipo de publicidad”, dijo.

Continuando con Pérez Banchero, este advirtió que medio año después de la compra por US$ 800.000, en julio de 2021 se realizó un expediente por otra compra. “Me llega a mí por dos empresas: Jcdecaux por $ 4.000.000 y a Netcom por $ 24.000.000. Ese expediente, cuando uno lo lee, tiene un informe claramente favorable donde dice que se recomienda avanzar con la propuesta con Jcdecaux. Con Netcom dice: recomendamos evaluar la propuesta para su consideración en caso que se entienda que está alineada a la estrategia del ministerio”, expresó.



En este caso, indicó Pérez Banchero, la compra presentada en julio tenía como objetivo renovar la cartelería de verano. “Entonces yo no lo iba a firmar, no quería hacer un pase administrativo”, dijo.

Pérez Banchero expresó que en un principio entendió que se trataba de “vicios administrativos”, pero que pasados los meses consideró que podía “haber algo más”. “Soy abogado, tengo que ser cauteloso, claramente hay irregularidades administrativas importantes. Cuando se compraban US$ 210.000 a seis empresas y ahora a una sola por un monto que es más del doble del total, objetivamente llama la atención”, sentenció.



Cardoso también se había referido en declaraciones a El País a la compra de publicidad digital, donde también se han denunciado inconvenientes, por la contratación de Kirma, una firma a la que el Banco República bloqueó un pago por encontrarse en la lista GAFI, un organismo encargado del combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Dicha cuenta era de un banco panameño.

Consultado sobre si la agencia fue la que sugirió la contratación, de Kirma, Cardoso contestó: “Como todo, como lo de vía pública también (…) Es una empresa que se presentó con la agencia de publicidad contratada por el Ministerio de Turismo. Vino con el plan de medios. No sé si el Frente Amplio (ya le) compraba. En este caso concreto no lo sé”.