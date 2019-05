Lacalle Pou insiste con el tema tributario: "No hay más lugar para más impuestos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou visitó este jueves en el departamento de Salto. Allí, al referirse al futuro del país, indicó que todos los proyectos de inserción internacional hoy están vinculados a la situación económica de Uruguay. “Dieciséis años de crecimiento ininterrumpidos hoy nos tienen con un país endeudado, con inflación, con desempleo récord en los últimos doce años, con cierre de empresas y con un déficit fiscal que todos sostenemos que hay de alguna manera tratar de hincarle el diente. No puede ser que este déficit fiscal se solucione vía más impuestos y más aumentos de tarifas”, dijo Lacalle Pou.



Sobre este punto dijo que el Frente Amplio todavía no había hablado y y describió como “muy transparentes” las expresiones de Daniel Martínez -el precandidato frenteamplista a quien volvió a referirse- cuando señaló que en Uruguay hay una carga tributaria "adecuada". “Nosotros creemos que no, que es exagerada, que creció en este proceso de tres períodos de gobierno", dijo. "No hay más lugar para mas impuestos”, añadió.



El precandidato nacionalista -que participó este jueves de distintos actos tanto en la ciudad de Salto como en el interior del departamento- dijo al referirse a no haber votado en el Parlamento la destitución de cuatro generales del Ejército: “Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. El que no hizo lo que tenía que hacer fue el Presidente de la República”.

El líder del sector Todos sostuvo que el Presidente de la República, Tabaré Vázquez, estaba en un "pacto de silencio" con este tema. "Nunca vamos a saber la verdad, de hecho el Presidente de la República no la dijo”, comentó el senador en relación a los hechos que se sucedieron tras la confesión del represor José Nino Gavazzo ante un Tribunal de Honor militar.



"¿Alguien cree que el Secretario de la Presidencia no le informó al Presidente de la República sobre un expediente con el contenido del fallo del Tribunal de Honor y las declaraciones y confirmaciones aberrantes y asqueantes del señor Gavazzo. Alguien cree?. Yo no y eso se mantenía en silencio si no hubiera sido por un colega de ustedes que sacó a la luz este tema, por lo cual el responsable último de todo este tema, está en la Torre Ejecutiva", dijo Lacalle Pou.



"Es el Secretario de la Presidencia o es el Presidente de la República y de hecho el Secretario de la Presidencia sigue entrando todos los días a trabajar ahí”, sostuvo en alusión a Miguel Ángel Toma.