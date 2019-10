Lacalle Pou insiste en una amplia coalición de gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato blanco Luis Lacalle Pou llegó ayer a Tacuarembó para cerrar su campaña en ese departamento e insistir con la necesidad de lograr un acuerdo con los otros partidos de la oposición, en busca de una coalición que le permite gobernar el próximo quinquenio.

El presidenciable dijo que si ese acuerdo se hace de un día para el otro pasa a “no ser creíble” por eso dijo que desde su parte viene trabajando hace ya varios meses en distintas direcciones aunque aún no se iniciaron los contactos formales.

“Si se hace de un día para el otro, no es creíble. Por eso lo venimos preparando. Los otros programas de gobierno tienen sentido común, que es lo que le hace falta al país. Y un gobierno con coraje”, dijo el líder del Partido Nacional.



Lacalle Pou explicó que la coalición de gobierno no pretende hacerse entre partidos que piensen lo mismo o tengan la misma ideología, preparando el terreno para la incorporación del debutante Cabildo Abierto, que ha venido siendo cuestionado por otros socios de la coalición como Ernesto Talvi y Pablo Mieres del Partido Colorado y el Partido Independiente.



Ante estos cuestionamientos, el líder nacionalista sostuvo: “La coalición no esta conformada por identidades filosóficas o ideológicas. Está conformada por gente que votó distintos candidatos, distintos programas, distinta historia, pero llega el momento que le dice al país: «Tú y yo que competimos y fuimos a las urnas con distintas candidaturas, entendemos que el futuro del país necesita acuerdos. Nos ponemos de acuerdo en temas prácticos», y ahí tenemos… la coalición”, dijo el candidato blanco.



Antes de viajar a Tacuarembó Lacalle Pou, junto a Beatriz Argimón, se reunió con integrantes de Familiares de Detenidos Desaparecidos, con quienes se comprometió a continuar la búsqueda de los restos de sus familiares, si accede al gobierno, pidiendo información a los militares.