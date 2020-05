Lacalle Pou, su indirecta para que se baje el precio del boleto y la respuesta de Di Candia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou participó este martes del corte de cinta para inaugurar la llegada de 30 ómnibus eléctricos. "Esto capaz que haga que podamos bajar el boleto un poquito más adelante", dijo entre las risas de los presentes.

Al respecto el intendente de Montevideo, Christian Di Candia respondió que "hoy no está sobre la mesa". Bajar el boleto "siempre es posible de acuerdo a la capacidad que tengan el gobierno departamental y nacional de aumentar subsidios, esa es una cuestión evidente y clara", indicó.

"Creo que ni el gobierno departamental ni el nacional pueden aumentar los subsidios a un nivel que permita bajar los derechos. De hecho todos sabemos que esta situación de emergencia ha generado una situación compleja en el transporte desde el punto de vista financiero y seguramente tengamos que buscar primero soluciones para sostener lo que hoy tenemos", agregó.

Al respecto del uso de energía para poner en funcionamiento los vehículos Lacalle Pou indicó: "Genera soberanía, nosotros no somos productores de petróleo, sí somos buenos generadores de energía".



"Esto habla del cuidado del medio ambiente, a veces el medio ambiente queda relegado porque no es un tema actual, no es un tema que se ve o que seduzca invertir recursos, así que esto me parece una muy buena cosa", agregó.

Por su parte, el presidente de Cutcsa y de la Cámara del Transporte Juan Salgado indicó: "La eficiencia energética y estos cambios a nosotros nos dan la fuerza para seguir trabajando todos los días. Entonces para nosotros esto, más que presente es futuro y es el combustible que nosotros precisamos para pelear todos los días", aseguró.

Salgado había adelantado a El País que todas las unidades y las terminales de carga que se deben montar representan una inversión cercana a los US$ 40 millones. Del total de unidades, 20 pertenecen a Cutcsa y el resto a las cooperativas. Desde hace años circula un solo ómnibus eléctrico en Montevideo.

Además del presidente Lacalle Pou, el intendente Di Candia y el presidente de Cutcsa Salgado, también participaron en la inauguración la ministra de Vivienda Irene Moreira, el ministro de Transporte Luis Alberto Heber y el ministro de Industria Omar Paganini.