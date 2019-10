Lacalle Pou: "El gobierno que viene no es un gobierno del PN, es un gobierno multicolor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que las consultoras divulgaran los primeros datos tras la jornada electoral, que indican que habría balotaje entre el frenteamplista Daniel Martínez y el nacionalista Luis Lacalle Pou, este último habló en el búnker en donde esperaba los resultados junto a su círculo íntimo.

El candidato blanco dijo que recibió el respaldo de los otros líderes políticos “con orgullo, con tranquilidad y con futuro”, y contó que ya habló por teléfono con ellos. Tanto el colorado Ernesto Talvi como Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, se expresaron públicamente diciendo que lo apoyarán.

Lacalle Pou dijo: "No hicimos una campaña para ganar una elección, la hicimos porque queremos cambiar un país, tenemos un proyecto claro. Eso puede tener ajustes pero esta profundamente basado en la coherencia y en la verdad".



Dijo a los uruguayos: “Con nosotros no se van a llevar sorpresas, lo hacemos a corazón abierto, no tenemos que hablar de los demás. Nunca habrán escuchado de este candidato a de Beatriz una palabra de agravio” de otro candidato (…) El que llega destruyendo no va a poder unir bajo ningún concepto”, añadió.



El candidato envió un saludo al frenteamplista Daniel Martínez, "con quien vamos a competir el 24 de noviembre. Quiero especialmente tener palabras de futuros acuerdos de entendimientos que tienen que estar impregnados de humildad. El gobierno que viene no es un gobierno del Partido Nacional (PN), es un gobierno multicolor encabezado por el PN, que es sustancialmente distinto".

“Y como habíamos de alguna manera supuesto, de un lado queda una minoría aislada que es la de FA en la cámara de Senadores y Diputados, y del otro lado se abre una oportunidad hay tierra fértil para los acuerdos, para avanzar (…) hay posibilidad de un gobierno distinto de alternancia encabezado por el PN”, señaló.



El nacionalista sostuvo que “van a ser días muy intensos, días en que nos tenemos que entender mucho, que una vez más con prudencia y paciencia, pero también con un rumbo claro, vamos a ir al 24 de noviembre para que esa alternancia se deposite finalmente en esta fórmula que está dispuesta a asumir el compromiso”.



“La política bien hecha solo te puede hacer una mejor persona y yo le debo a la política considerarme ser una mejor persona que la que era hace 21 años. Soy un agradecido a la vida (…) le ponemos dimensión humana a todos nuestros planteos. Estoy cansado que el gobierno se aleje de las personas”, dijo también.



También señaló, entre otras cosas, que quiere "pertenecer a un gobierno que no pierda la integridad internacional abrazando se a dictadores y violadores de los derechos humanos”.



Antes de terminar su discurso, Lacalle Pou dijo que en la actividad política “cuando más arriba se está se tienen más responsabilidades y menos privilegios. Y esa es la forma en que lo entendemos”.



El nacionalista pidió a la población que “a largo plazo, si nos toca concretar ese proyecto a partir del 24 de noviembre, quiero que el uruguayo sea un gran controlador de sus gobernantes, que asuma la responsabilidad de controlar lo que hacemos los que tenemos el mandato. Los pueblos no pueden perder la capacidad de indignarse. La indignación popular es importante canalizada civilizadamente y al gobernante nos tiene que incomodar, nos tienen que empujar. Y con en esa actitud les quiero pedir a mis compañeros del PN que sean los máximos fiscalizadores del futuro gobierno”.



La candidata a vice presidenta Beatriz Argimón dijo que "ahora sí": agradeció a quienes los acompañaron hasta este momento y a todos los referentes del Partido Nacional, "que nunca dejaron sola a esta fórmula".



Argimón señaló que "son momentos de alegría, pero de marcado compromiso. El nuestro es un proyecto que mira hacia adelante y tiene un gran compromiso hacia el futuro". Agregó que "mañana nos espera un nuevo gran trabajo dirigido a todos los ciudadanos y ciudadanos. el nuestro es un proyecto que une a los uruguayos y no que los divide".

