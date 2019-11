Lacalle Pou sobre la herencia del FA: "Van a dejar la casa hecha un relajo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La tormenta amenazó todo el día. Pero la alegría de los blancos los desborda en el tramo final de la campaña electoral y ni si quiera el agua es excusa para arruinarles la fiesta. “Esto no son gotas de lluvia. Son lagrimas de los que se van. Porque qué se van, se van”, dijo el presentador local mientras despedía a la banda de música tropical que se encargó de agitar la previa al discurso de la fórmula del Partido Nacional.

Pero para Luis Lacalle Pou no “está todo el pescado vendido” y ni siquiera con los últimos datos de encuestas pueden creerse que ya ganaron la elección. “A no creer que esto está terminado. Sabemos que ganar lleva mucho tiempo, pero perder es un instante. Y de eso nos tenemos que cuidar”, dijo un rato antes en el primer acto del día en Florida.



Su preocupación por el ambiente triunfalista que reina en los actos de los blancos lo llevó a repetir un mensaje similar a la noche. “Ojo con los triunfalismo. Ojo con aflojar las riendas antes de llegar. Y les voy a decir otra cosa más, sobre todo a los dirigentes: Si realmente creemos que la cosa viene bien, solo debemos asumirlo con más responsabilidad, y con menos privilegios”, dijo Lacalle Pou en el cierre de la jornada.

El líder blanco destacó la concurrencia de dirigentes de todos los partidos políticos que integran la coalición, lo que lo destacó como un símbolo de convivencia. “Podríamos haber dicho que traigan solo la bandera de Uruguay. Pero al revés, creo que lo natural y lo que está pidiendo el país es que convivan cinco banderas distintas y no tener que esconder lo que pienso, lo que soy y lo que siento”, remarcó el candidato.



Allí recordó un episodio que vivió el pasado jueves en Soriano. En ese lugar una niña con la bandera del Partido Nacional y otra del Partido Colorado en sus manos le pidió una foto. “Yo no sé a quién estaba representando esa chiquita. Sí sé que me estaba representando a mí”, contó Lacalle Pou.

Lugar al que va Lacalle Pou debe firmar tanto banderas uruguayas como partidarias. Foto: Pablo S. Fernández

Pero insistió que esa es una de las fortalezas de la “coalición multicolor”: tener espalda y peso político diverso. Es que el candidato entiende que la herencia que dejará el Frente Amplio después de 15 años en el poder va a ser compleja. “No va a ser changa”, es la expresión que usa para describirla.



“Cuando se entre al gobierno la casa será un relajo, y lo primero que hay que hacer es arreglar la casa, es ponerla en orden”, dijo. “Es un desafío nuevo, y todo lo nuevo no tiene una receta, que a priori puede parecer complejo. Pero nosotros podemos formatear este proceso político. Tenemos el privilegio de formatear la realidad y el futuro próximo de nuestro país”.

Por su parte, la candidata a vice, Beatriz Argimón, dedica parte de su discurso a alertar de los “cucos” y “los miedos” que dice está alentando el oficialismo. Por eso le pide colaboración a la militancia para salir a hablar con los indecisos y tratar de convencerlos de apoyar con su voto al proyecto de la coalición. “Les pedimos que ante todas esas mentiras y cucos que flamean nos ayuden a decir que vamos por otro camino, el de la esperanza, el de la unión”, dijo.



Pero Lacalle Pou entiende que parte de esa nueva estrategia del Frente Amplio es producto de los números positivos que tiene su candidatura. “Lamentablemente Daniel Martínez, calculo yo que presionados por el momento que están viviendo, tiene una actitud que yo estoy seguro que no es la de él”, sostuvo. “Estoy seguro que ese no es Daniel Martínez, por lo menos no el que yo conozco. Porque Daniel Martínez no es una persona que se dedica a sembrar miedo. No es de augurar crisis”, declaró.

Allí planteó que si él quisiera podría ir por la misma estrategia, lo que no sería honesto con la ciudadanía. “Podría decir que si gana el Frente la crisis del sector lechero se va a agravar. Eso sería sembrar miedo y no respetar. Uno tiene que demostrar quién es en las difíciles, porque en las fáciles somos todos buenos. Hay que bancar la presión”, enfatizo. Remarcó que bancar la presión también los hace buenos gobernantes. “¿Alguien cree que un candidato que a la mínima de cambio no aguanta la presión en campaña, va a aguantar la presión de un gobierno? No la va a aguantar”, aseguró el blanco.