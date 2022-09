Lacalle Pou: “Heber me genera tranquilidad en el mando de la Policía”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou reconoció este jueves en entrevista con el semanario Voces que el gobierno “tiene un tema con los homicidios” que vienen subiendo desde hace varios meses, y que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, le genera “tranquilidad”.



“No quiero justificar y caer en lo que siempre critiqué, al decir que (los asesinatos) son ajustes de cuenta. Murió un individuo y no lo voy a justificar. Sí estamos viendo que estamos apretando y apretando, y tenemos récord de incautación de dinero de drogas, récord de incautación de dinero y vehículos, de indagados y procesados, y de cierre de bocas de pasta base”, valoró el mandatario, que igualmente afirmó que entiende que la cartera de seguridad debe trabajar para anticiparse.

“Tenemos que mejorar en la tecnología de prevención, escucha y rastreo”, declaró. “Estamos en tratativas con otros países, porque son tecnologías buenas pero caras, y de uso delicado. Estamos tratando de avanzar un poco más en eso".



Sobre el ministro Heber —duramente criticado por el Frente Amplio, que ya ha pedido su renuncia— dijo que es una persona de su “extrema confianza”, además de una “persona de bien, que se entrega a la actividad política y al gobierno y no va a medir consecuencias”. “Ha demostrado valentía y coraje en su vida”, dijo y continuó: “Me genera tranquilidad en el mando de la Policía”.



Heber es también “de los pocos dirigentes” con los que el jefe de Estado siente “la libertad de decirle las cosas más duras” sabiendo que “lo va a tomar a bien”. Además, reconoció que el puesto que tiene actualmente —desde mayo de 2021, tras la muerte de Jorge Larrañaga— “por supuesto que no es lo mejor que le pasó en la vida”, ya que “estaba contento y bien en el Ministerio de Transporte”, pero que él necesitaba “un ministro del Interior”. Y reconoció: “Para mí (Heber) es un ser humano excepcional y le tengo aprecio”.

En la extensa entrevista, durante la cual se refirió a los más variados temas de gestión a más de dos años y medio desde que asumió el gobierno, Lacalle Pou también se refirió a la renuncia de toda actividad política del excanciller Ernesto Talvi. “Creo que Ernesto no terminó de comprender el sistema político y la acción política”, opinó el presidente.

Planteos sectoriales y decreto sobre cajillas blandas de cigarrillos

El presidente fue consultado por el decreto que habilitó días atrás la venta de cajillas blandas y distintivos en los cigarrillos, algo que había sido a pedido de la tabacalera uruguaya Montepaz —para contrarrestar el contrabando— y también muy criticado por la oposición, en el entendido de que se flexibilizó toda la política antitabaco.



“Tiene una explicación clara, que puede gustar o no”, contestó Lacalle. “Todos los presidentes reciben planteos sectoriales. ¿O quién le planteó a Tabaré Vázquez el fideicomiso del boleto? ¿O las leyes de la vivienda promovida? ¿Y quién me planteó lo del tabaco? Montepaz, que tiene plantaciones en el norte, que tiene trabajadores en Uruguay. Por suerte la gente fuma menos, aparentemente”, agregó el mandatario, que concluyó al respecto: “Lo que les está pasando, dentro del mercado que se les achicó, es que compiten con el mercado del contrabando. Vos y yo hemos visto en ferias, en quiosquitos y en campaña los cigarrillos Eco y 51. Lo que piden es poder competir en mejores condiciones”.

Ranking de ministros



Lacalle contó que tiene “rankeados” a todos los ministros, información que los secretarios de Estado no conocen. No se refirió a ninguno en especial, pero más adelante hizo mención a Adrián Peña, ministro de Ambiente. Dijo que la cartera que dirige el coordinador de Ciudadanos “es la cara antipática” para muchas industrias, ya que su actividad “muchas veces aparece como un freno”.



“Es su tarea, el cuidado del ambiente”, valoró y añadió: “Está haciendo un buen trabajo. Obviamente no era su tarea. Pero es un tipo inteligente, muy vivo, que percibe y aprende rápidamente. No es la cara simpática ni de la producción ni de la industria del país”.