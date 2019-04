Lacalle Pou: “Hay 5.000 uruguayos que comen basura; no nos podemos acostumbrar a eso”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Este es mi barrio”, dijo el precandidato y senador blanco Luis Lacalle Pou al empezar su discurso en la inauguración del local de la Lista 4040 de la agrupación “Dale”. La lista de jóvenes blancos propuso como eslogan: “dar vuelta la política”.



El líder blanco dijo que le alegran ese tipo de propuestas transgresoras y remarcó que es necesario el impulso joven para que el Partido Nacional gane la elección. “Hay un desencanto creciente y eso hay que canalizarlo de forma positiva”, remarcó.

En esa línea destacó que hay ciertas imágenes que empezaron a ser comunes en la sociedad uruguaya y no está bien.



“Después de 16 años de crecimiento estamos pidiendo agua por seña. Hay 5.000 uruguayos que comen de la basura, no nos podemos acostumbrar a eso. No podemos acostumbrarnos a esa imagen y a que eso es una nueva forma de vivir la vida. ¡No podemos!”, enfatizó con voz entrecortada.



El precandidato criticó al gobierno del Frente Amplio por estar pensando en el “Uruguay de 2050” y no tener soluciones para la actualidad.

“Me calienta que se hable del Uruguay de 2050. Ocúpate de los uruguayos de hoy y no me hables tanto del 2050”, remarcó. Por otro lado el intendente de Florida y líder de la agrupación “Dale”, Carlos Enciso, dijo que la campaña está transitando en una especie de “encuestitis” donde algunas encuestadoras se están prestando para “operaciones políticas”.



Además criticó al Frente por intentar sacar a la opinión pública la imagen de “la motosierra” en referencia a declaraciones de Luis Alberto Lacalle de Herrera en la campaña de 2009. “Nos quieren asustar de vuelta con la motosierra; que ya quedó en el papel que no es así”, dijo en referencia a que el programa de su candidato no cortará las políticas sociales. “Que el Mides saque la gente de la puerta del Banco República”, enfatizó.



El dirigente de la Lista 4040 Santiago Caramés explicó que la idea de “dar vuelta la política” es porque están “cansados de que los políticos les mientan” a los jóvenes.



“Estamos podridos de que nos mientan. Pero que nos mienta todos”, dijo y remarcó que criticará a su candidato con la misma dureza que lo hará a los otros candidatos del Frente Amplio. A su vez le prometió lealtad y trabajo para que el Partido Nacional llegue al gobierno. “Estamos preparados para dar vuelta la política”, concluyó Caramés.