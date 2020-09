Lacalle Pou hace guiño al campo, y el Frente Amplio reacciona contra la Asociación Rural

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Tranco y tranco. Yo estoy con el campo”. La expresión fue pintada en una bandera de 20 metros de largo por cinco de ancho que armó Sebastián Da Silva. El productor agropecuario -hoy senador por el Partido Nacional- la preparó para la movilización de “Un Solo Uruguay” cuando los autoconvocados se organizaron en 2018 para reclamarle al gobierno de Tabaré Vázquez. Aquel episodio distanció al Frente Amplio de los productores rurales.

El presidente Luis Lacalle Pou ayer eligió aquella frase, que luego se viralizó en calcomanías, para cerrar la Expo Prado: “Yo estoy con el campo”, dijo. Pero el mandatario remarcó que su mensaje no se limita al negocio rural, sino que apunta a “la vida de campo”. Por eso insistió en que el gobierno busca mejorar las condiciones de las familias del sector.



El jefe de Estado concurrió varios días a la exposición y recorrió gran parte de los stands. “La mayoría de nosotros viene siempre. Ahora nos toca ser gobierno. Lo raro sería que el gobierno no viniera al Prado: un gobierno de espadas al sector rural”, argumentó en el estrado principal, en el que estuvo acompañado por la mayoría de los integrantes de su gabinete.



En su mensaje, Lacalle Pou planteó la necesidad de cerrar el enfrentamiento entre parte del sistema político con el campo, o más precisamente con las gremiales rurales. “Queremos terminar con la señales o posiciones de que se está de un lado o del otro, por una actividad y otra. (…) Vamos a defender a todos los uruguayos que hayan elegido la actividad que hayan querido o podido abrazar para desarrollar su vida y la de su familia. Por eso decirles -y esto es a nombre personal- yo estoy con el campo”, expresó.



En tanto, el discurso del presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gabriel Capurro -realizado antes de las palabras del presidente-, generó la reacción de varios dirigentes frenteamplistas.



Capurro celebró las medidas que viene desarrollando el gobierno de la coalición multicolor. Destacó que el país vivió un “ajuste fiscal” sin nuevos impuestos, ni aumentos de los existentes, y luego desarrolló su posición sobre pobreza y desigualdad. El gremialista remarcó que el asunto primordial para el Uruguay, a los ojos de la ARU, es solucionar los problemas de pobreza.



En esa línea, expresó: “Aunque todos podemos estar de acuerdo en que la desigualdad extrema no es deseable, la realidad es que la desigualdad de ingresos va a existir siempre por la propia naturaleza humana, y es justo que así sea”.

Gabriel Capurro, presidente de ARU y Luis Lacalle Pou. Foto: Leonardo Mainé

El secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, fue uno de los que criticó el discurso de Capurro. “El presidente de la ARU dice que la desigualdad es natural y justa. Muchas veces reproducimos esa ideología. ¿Cómo va a ser justo que una minoría concentre la riqueza mientras una mayoría pelea por sobrevivir? Que se escuchen nuestras razones de por qué #LaDesigualdadNoEsJusta”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.

En Twitter también opinó Celsa Puente, exdirectora de Secundaria durante el gobierno del Frente Amplio: “¿En qué mundo vive quien presenta como justa la desigualdad?”.

El País consultó a Capurro para preguntarle sobre la afirmación de la controversia. “Está todo escrito, ahí está más claro que el agua. No voy a declarar más que eso. No preciso aclarar nada. Está bien escrito”, dijo. “Usted, si lee, va a leer que la desigualdad extrema no es deseable. Yo no voy a decir más nada. Estoy hablando de pobreza, de desigualdad, y está escrito todo lo que pienso”, agregó.



En su discurso, tras la cita cuestionada Capurro desarrolló por qué considera que es justo que existan desigualdades. “Las personas somos todas distintas, tenemos objetivos de vida diferentes, actitudes y aptitudes diferentes, y actuamos y trabajamos en consecuencia. Las diferencias existen y van a existir siempre entre las personas y por lo tanto en los ingresos que no pueden ni deben ser iguales”, planteó.



En el mismo discurso el presidente de la ARU compartió la idea del Frente Amplio de “que paguen más los que tienen más”, aunque sin expresarlo de esa forma. Expresó: “Un principio de seguridad que seguramente todos compartimos es que los que más ganan contribuyan en mayor medida para proteger a los que menos tienen”.