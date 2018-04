A los gritos, Lacalle Pou se trenzó con Lucía Topolansky en la interpelación a Bonomi

Fueron 50 segundos que pasaron inadvertidos en medio de las 11 horas que duró la interpelación al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el miércoles en la Cámara de Senadores.



El precandidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, se cruzó a los gritos con la vicepresidenta Lucia Topolansky.

Hoy el video circuló por las redes y en varios grupos de WhatsApp del Frente Amplio. Algunos dirigentes plantearon divulgarlos con una intervención en la que se muestra al senador blanco con la cara roja simulando un estado de ira.



En medio de la sesión, el senador blanco criticó la gestión del gobierno en las cárceles. “Se delinque adentro de las cárceles señor ministro. Tienen celulares. Consumen droga, reúnanse con las madres que vienen a nuestros despacho desesperadas, llorando…”, decía el líder nacionalista cuando fue interrumpida por Topolansky.



“Diríjase a la mesa por favor señor senador”, le solicitó. El reglamento de la Cámara de Senadores plantea que los legisladores tienen que dirigir sus planteos a la mesa y no pueden dialogar entre parlamentarios.

“Hasta el momento puedo mirar a donde quiera. Yo no me refería a nadie, no le dije usted, ni dije eso. Le pido que revise la versión taquigráfica y se fije”, le aclaró Lacalle Pou.



“No, no. Usted dijo señor ministro, así que…”, replicó Topolansky.

“¿No puedo decir señor ministro? ¿Dónde está que no puedo decir señor ministro?”, consultó molesto el blanco.



“Yo le advierto que se tiene que dirigir a la mesa (…) La forma de su frase era dirigirse al señor ministro y no le voy a discutir”, cerró la vicepresidenta.



Lacalle Pou decidió dar por terminada la situación aludiendo que Topolansky estaba en una situación de privilegio que no le permitía discutir.