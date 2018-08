Lacalle Pou: gobierno "se hizo adicto" a la "máquina de gastar mal la plata"

El senador blanco Luis Lacalle Pou fue muy crítico con el gobierno durante un plenario en la sede de Dale, movimiento que encabeza el Intendente de Florida, Carlos “Pájaro” Enciso, que apoya su candidatura.



"Hoy hay más uruguayos viviendo en asentamientos que en la crisis de 2002", aseguró el senador al hablar de los planes de vivienda propuestos por el Frente Amplio. "La mayoría son jóvenes, menores de 40 años", agregó.



Lacalle Pou cuestionó: "¿y dónde está la inversión en las viviendas para los que no las tienen?". "Hubo un plan testimonial, como casi todo lo que hizo (José) Mujica, que fue testimonial", consideró.

"Tan testimonial fue que construyó muy pocas viviendas, aunque sí construyó y a un uruguayo pudo ayudar, eso no lo podemos criticar", ironizó el senador acerca del alcance del Plan Juntos, iniciativa que buscó llevar adelante Mujica durante su administración para construir viviendas.



Por otra parte, durante su discurso de media hora, Lacalle Pou se refirió en varias ocasiones a "la ausencia de gobierno" que hay en el país en este momento.



"Hoy estamos ausentes de gobierno, ausentes de conducción y lamentablemente uno no sabe cómo hacer para que el gobierno se ponga en su lugar", expresó.

Según Lacalle Pou las personas "ya hicieron el esfuerzo", y ahora "le toca al gobierno" que además "inventó la máquina de gastar mal la plata y se hizo adicto a eso, no la puede frenar".



Al respecto el senador indicó que el gobierno "ha tomado deudas a futuro para tapar los agujeros de ahora".



El líder de Todos además hizo referencia a los dichos de Mario Bergara, presidente del Banco Central, que sin nombrarla, salió al cruce de Azucena Arbeleche, la candidata a ministra de Economía de un potencial futuro de Lacalle Pou.

El jueves de la semana pasada, en una entrevista con el semanario Búsqueda, Arbeleche dijo que "Uruguay está en el borde del parámetro de la escala 'BBB'. Eso quiere decir que si no hay una mejora fiscal, se queda afuera de esa categoría" y por tanto "puede ser parte de la herencia" perder el grado inversor "y si no se da ahora, es una amenaza".



“Uruguay no está ni cerca de perder el grado inversor y (por lo tanto) hacer ruido respecto a que estamos al borde de perder el grado inversor nos parece extremadamente irresponsable e injusto", cuestionó Bergara durante una exposición que hizo en la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (Ascoma).



Al respecto Lacalle Pou opinó que "Bergara dijo que fue una irresponsabilidad por alertar, por advertir cuando lo grave sería decir que no pasa nada, porque quienes aspiramos a hacer gobierno tenemos la obligación de decir la verdad".