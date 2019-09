Lacalle Pou: "Alguna gente que puede perder su lugar en el gobierno está fuera de sí"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En su visita a Rodríguez, en el departamento de San José, el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou fue consultado sobre los dichos que hizo al comienzo de la semana donde señaló que "la no alternancia" en el poder es "dictadura", hecho por el cual le llovieron criticas.

"El error es creer que si no se produce la alternancia hay dictadura. Dije que la alternancia es esencial para la democracia, que se produzca o no es otra cosa, pero tenerle temor a la alternancia es un error porque es algo que en un régimen democrático es natural", respondió el candidato presidencial del Partido Nacional.

Consultado acerca de si la alternancia genera nerviosismo en el oficialismo, contestó: "Sí, de lo contrario no se explican las reacciones del presidente del Frente Amplio (Javier Miranda), del ministro de Trabajo (Ernesto Murro), descalificando, mintiendo claramente y menospreciando al Partido Nacional y la opinión pública".

"Es otro mecanismo de desesperación que tienen. Alguna gente que puede perder su lugar en el gobierno por la alternancia está fuera de sí y comparando y diciendo cualquier cosa. Yo nunca dije, que lo podría haber dicho, que si a nosotros se nos compara con Mauricio Macri el Frente Amplio son los Kirchner. ¿Les parece que podría estar respetando a la opinión pública si digo eso? No lo digo porque no es así. Levemos la discusión a donde hay que llevarla", añadió.

Lacalle preguntó: "¿Es tan importante quedarse sentado en un sillón que vale cualquier cosa?". "Obviamente la pregunta no es para mí porque no me dedico a descalificar y no lo voy a hacer en toda la campaña. Mi idea es generar esperanza y no división", subrayó.

Por otra parte, sostuvo que "en Uruguay se está produciendo un ajuste muy doloroso que es la pérdida de los fondos de trabajo".

"Creció el desempleo, el seguro de paro, crece el número de gente que no está buscando trabajo, el cierre de empresas y eso es un problema agregado al salario real y a que no haya una caída en el salario real (...) El modelo económica ha fracasado por irresponsables, porque todas las herramientas se tuvieron. Por eso, nosotros en nuestras primeras páginas del programa de gobierno, invitamos al candidato del gobierno a que diga cómo va a resolver el tema macroeconómico", expresó.

El candidato recalcó que solo "hay dos caminos" para salir de esta situación: "El que ha impulsado el Frente Amplio todos estos años con más impuestos, más tarifas, más precios de combustibles o el ahorro. No hay otro camino. Cuando me dicen que esto se soluciona con crecimiento económico, que es cierto, eso es consecuencia de gente que invierte y produce. ¿Alguien va a invertir y producir si no le da? Por eso hay que bajar los costos y para bajar los costos hay que hacer un ahorro dentro del Estado".

"Si hay muchos emprendimientos medianos y pequeños, y algunos grandes, que no les cierran los números agregarle más costos en su ecuación económica significa que cierran. Yo como presidente de la República, si me toca ser electo, no me voy a hacer cargo de más cierre de emprendimientos. El Estado tiene que hacer régimen, no queda otra", agregó.

Por último, volvió a cargar contra Danilo Astori: "El ministro de Economía ya tiró la toalla, no está haciendo nada para bajar el déficit. Es más, se está agrandando".