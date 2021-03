Lacalle Pou, GACH y MSP evalúan fórmulas para ser de los primeros países en abrir las frontera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que aspira a que Uruguay sea "de los primeros países del mundo que abra las fronteras" y discute con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el GACH para buscar los mecanismos para concretarlo.

En entrevista con "Encarando la mañana" de radio Impacto de Rio Negro, Lacalle sostuvo que "Uruguay debería ser de los primeros país que abra las fronteras con los cuidados sanitarios. Hay una posibilidad de ingreso de aquellos que tuvieron el virus con un test e iremos rumbo a aquellas poblaciones que están vacunadas".



"Estamos discutiendo con el MSP y GACH a ver si nos ponemos de acuerdo y logramos que Uruguay sea uno de los primeros países del mundo con fronteras abiertas con una especie de pasaporte sanitario, creo que nos haría muy bien", agregó Lacalle Pou aunque no quiso dar una fecha para ello.

El FA tiene un discurso "destemplado y trasnochado"

El presidente se refirió a la conferencia que realizó el Frente Amplio ayer sobre el primer año de gestión en la que Javier Miranda, acusó a Lacalle Pou de “gobernar en soledad” y “sin diálogo democrático con la oposición”. "Sobre el Frente Amplio para mi el discurso y lo que leí fue un poco destemplado y trasnochado; me escucharon hablar el 2 de marzo en el Parlamento de que yo no iba a hablar de herencias y que ya no había tiempo para excusas, pero lo que está claro es que esa situación no se dio de un día para el otro", dijo el presidente.

"Sobre lo que dijimos en campaña de despilfarro yo no retiro ni una letra. Que a un año de gobierno no lo use como excusa me parece lo más sensato y lo más justo con la población. Yo hace un año que estoy con el gobierno, y ya está. Lo sabido es sabido y las excusas por más válidas que sean ya no, o las herencias malditas ya está. Nosotros estamos mirando para adelante", agregó.



Al respecto de las auditorías dijo que algunas ya derivaron en denuncias penales, otra "seguramente deriven en la Justicia" y otras dan cuenta de un "mal manejo de los fondos sin haber visos de ilegalidad".



El Frente Amplio ha criticado lo que entiende es una "campaña publicitaria" de parte del gobierno sobre el primer año de gestión. El expresidente José Mujica planteó ayer que el "ministro de publicidad" es el mejor ministro en relación al asesor Roberto Lafluff.

Al respecto Lacalle dijo: "Sobre lo que dice Mujica no tengo tiempo. Sobre Roberto Lafluff es un amigo, una persona cercana a mi y quien hizo la campaña y además asesor importante. Sobre lo que dijo Mujica no le dedico un minuto".

Las encuestas El presidente Luis Lacalle Pou se refirió a los buenos resultados que arrojaron las encuestas sobre el primer año de gestión y dijo: "No se puede alegrar por los buenos números ni bajonear por los malos; un presidente debe representar a todos y entonces si en la gestión hay un importante numero que se siente representada es bueno".

Medidas previstas

Lacalle Pou reiteró que este año se prevé incrementar la asistencia social y se prevé impulsar la inversión en infraestructura.



"El año pasado se aumento un 56% la asistencia social en el país y pasaron de ser 600.000 beneficiarios a mas de 800.000 o sea que crecieron mas e un 40% la asistencia del estado. Va a haber que seguir gastando en asistencia social, pero al mismo tiempo facilitando al que emprende, labura y empuja el carro, al pequeño y micro emprendedor que si no factura dos meses se le da vuelta todo el giro y la situación familiar. queremos hacer el esfuerzo ahí pra que vuelva a tener el jornal. y aquellos que por alguna razón no pueden acceder a un trabajo hay que fortalecer la alimentación y el acceso a los servicios", planteó.