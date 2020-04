Lacalle Pou y la foto oficial: hizo tres sesiones, no le gustó ninguna y eligió una al natural

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tradicionalmente la foto oficial del presidente de la República se toma en el ex Palacio Estévez, hoy Edificio José Artigas, ubicado al lado de Presidencia. Allí funciona el museo donde viven todas las fotos de los presidentes de la República a lo largo de los años.

En Uruguay, la banda presidencial se utiliza dos veces en los cinco años de mandato: el primer 1° de marzo en el día de la asunción cuando el presidente saliente se la entrega y el último 1° de marzo cuando le toca pasársela al siguiente mandatario.

Por ese motivo, el mismo día de la asunción es que se toma esa tradicional fotografía en algunas de las oficinas del Edificio José Artigas.

Eso mismo hizo Luis Lacalle Pou el pasado 1° de marzo. Terminada la ceremonia en Plaza Independencia, luego de que Tabaré Vázquez le colocó la banda presidencial, ingresó al Edificio José Artigas a posar con ella.

Sin embargo, el presidente y sus asesores de comunicación no quedaron conformes con las fotos que se tomaron. Por eso, un par de días más tarde, salieron desde la Torre Ejecutiva nuevamente al Edificio José Artigas para, con un fotógrafo de Presidencia, probar nuevamente unas tomas de él con la banda. A Lacalle Pou y su equipo tampoco les terminó de convencer y contactaron a David Puig, quien fue su fotógrafo en la campaña.

Todavía inconformes e indecisos, tanto Lacalle Pou como sus asesores, optaron por una foto diferente y que se diferencia notoriamente de las de sus antecesores. Al natural, al aire libre y sin posar, eligieron la imagen que tomó Gastón Britos de la agencia Focouy. Allí se lo observa con la mano en su pecho, sobre el escudo presidencial en la banda, y con la mirada firme frente al lente del fotógrafo.

La foto oficial elegida por Luis Lacalle Pou como presidente de la República. Foto: Presidencia / Gastón Britos

De Lacalle Pou a Britos: "Con esto te vas al estrellato"



"Tenemos una agencia de fotografía de prensa, llamada Focouy, donde trabajamos cubriendo agenda de política, deportes y demás. A su vez uno de los clientes míos es el Partido Nacional. Ya me conocen como persona de otros trabajos que hice años atrás para Luis. Ese día estaba trabajando para la agencia, no para el Partido Nacional. En realidad esa imagen es una serie de fotos. Son cuatro fotos. Una de esas la usamos en un portal y Nicolás Martínez (coordinador de campaña de Lacalle Pou) después se contactó conmigo para decirme que querían comprar la foto para sus perfiles de redes sociales. Es la que tiene ahora, parecida a esta, pero con la mano separada", contó Britos a El País.

Luego de esto, Britos los puso en conocimiento de las otras tres imágenes que acompañaban esta secuencia y que no las había publicado. Enseguida recibió el visto bueno: "Queremos esta y queremos que sea la foto oficial".

"¡Quedé helado!", comentó. Sin embargo, la llegada del coronavirus a Uruguay dejó el tema en punto muerto hasta que esta semana se volvieron a contactar con él.

En una de sus habituales coberturas, se cruzó al presidente. "Se me acercó y me dijo: 'Gracias. Con esto te vas al estrellato'. Ahí sí me di cuenta que la iban a usar... Y ayer justo mientras iba caminando al Palacio Estévez le dijo a todos los periodistas: 'Miren que tengo la foto oficial y es de él'. Yo me moría de verguenza", contó entre risas.

"Ayer me decían que esta foto va a estar colgada en la casa del Partido Nacional, en los libros de historia, en el archivo de Presidencia... ahí empezás a tomar dimensión. Es brutal", sostuvo.

Sobre la foto, señaló: "Es muy diferente en muchos aspectos. No es posada. Por ejemplo, la de Vázquez es una foto formal, tradicional, donde muestra una oficina, tiene los brazos a los costados. Acá es un momento espontáneo. Dudo que él me estuviera mirando, pero por la perspectiva parece que sí. Está también agradeciendo a la gente porque se está tocando el pecho, tiene el escudo sobre el corazón y de fondo tiene su lugar de trabajo. La naturalidad y el momento es lo que más me gustó".

Britos dijo que el día de la asunción, entre el Palacio Legislativo, la recorrida en la cachila y la Plaza Independencia, tomó entre 1.000 y 1.200 fotos de las cuales después seleccionó unas 90.