Para Lacalle Pou, el FA se tiene que ir porque está aislado

"Leña para el carbón”, fue el tema en versión plena que ayer suplantó al jingle electoral blanco para recibir a Luis Lacalle Pou en Fray Bentos. La banda local “Los Girasoles” calentó la previa y en el escenario el candidato terminó de arengar a sus militantes.

Les dijo que el país no puede esperar más, que el gobierno del Frente Amplio se tiene que ir, porque no aguanta la presión, que están usando el dinero del pueblo para hacer campaña, y que es necesaria la alternancia en el poder, porque Uruguay no se puede permitir que haya uruguayos que no tengan “un plato de comida” y veteranos con jubilaciones que no les dan para vivir. Todo eso dijo y terminó -casi gritando- que está preparado y que el pueblo clama “porque sea ahora”, uniendo sus dos eslóganes electorales.



Incluso remarcó que la noche del 27 de octubre, cuando se conozcan los resultados de la elección, el Partido Nacional “va a ser la tierra fértil” para posibilitar un futuro gobierno.



El pronóstico de Lacalle Pou, amparado en la mayoría de las encuestas de opinión pública, es que el país irá rumbo a un balotaje, donde ningún partido tendrá mayoría propia en el Parlamento, y donde el Frente Amplio quedará “aislado” en la posibilidad de construir alianzas.



“Desde mi punto de vista, después que se conozcan los resultados de la elección va a quedar un Frente Amplio en condiciones aisladas para conformar gobierno sin obtener mayoría y, del otro lado un grupo de partidos de oposición que podrá eventualmente obtener una mayoría parlamentaria”, dijo Lacalle Pou antes de subir al escenario.

¿Por qué el candidato habla de una eventual mayoría opositora? Es que el blanco sabe que las próximas semanas serán claves para afinar ese acercamiento con el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto y el Partido de la Gente.



Este acercamiento está planteado, pero aún no se han iniciado las conversiones especificas ya que cada uno de esos partidos está en competencia aspirando meterse en la definición del balotaje.



Acuerdo.

De antemano Lacalle Pou, que es plenamente consciente de entrar en la definición con el Frente Amplio, asegura que si eso por alguna razón no pasa, su partido sí estará en esa coalición opositora que permita la gobernabilidad. Pero el líder banco sabe que tiene el escenario más favorable para liderar ese gobierno.



“Para mí ese es un tema más que importante porque a esa configuración del Parlamento le hace falta un acuerdo programático, y le hace falta llegar a un acuerdo interpersonal entre los candidatos y los dirigentes para allí ir a una segunda vuelta con un Parlamento con una mayoría y un compromiso con el país para el futuro gobierno”, explicó Lacalle Pou a los medios de prensa.

Un rato después arriba del tablado amplió la idea y contó que con los cuatro líderes de esos partidos opositores, el colorado Ernesto Talvi, el independiente Pablo Mieres, y los dos debutantes Edgardo Novick y Guido Manini Ríos, tiene una relación personal de, por lo menos, cinco años.



Dijo eso para explicar que esos acuerdos no se tratan de un oportunismo para permitir gobernar con un Parlamento que no le tranque las leyes; especialmente la de urgente consideración y el presupuesto quinquenal.



“No lo cultivamos por oportunismo. Lo cultivamos hace mucho tiempo. No es porque ahora la cosa se acerca. Con cada candidato de la oposición yo tengo una historia”, dijo y recordó que ha trabajado desde su partido la no agresión hacia ninguno de esos posibles socios. “Lo que nos permite es convocarlos para avanzar en un compromiso con el país”, enfatizó.