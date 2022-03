Lacalle dijo que "seguramente" hable en la cadena por el "NO" y admitió que Bustillo puso cargo a disposición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





"Es el proyecto de ley de todo el Poder Ejecutivo, de toda la coalición de gobierno, y está la firma mía, seguramente que sí", dijo el presidente Luis Lacalle Pou ante la pregunta de si será el encargado de transmitir el mensaje de la cadena de radio y televisión que se realizará a favor de la opción "No" en el marco del referéndum por 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

En entrevista con Telemundo (Canal 12), el mandatario explicó que lo que no puede hacer es política partidaria, y tiene miedo "de pisar la raya", porque le gusta, y que por eso no ha ido a asambleas o actos "que se pueden confundir con actos políticos".



"Pero en una entrevista, ayer en la Asamblea General, en una cadena nacional me siento con el derecho, el amparo jurídico, constitucional y la obligación de explicar", afirmó.

Por otra parte, consultado sobre las críticas de la oposición respecto a la promesa de campaña de no aumentar los precios de los combustibles, dijo: "Es cierto. Ahora, si yo antes del 1° de marzo podría prever que el 13 de marzo iba a explotar el coronavirus y el mundo iba a cambiar como cambió, y el ataque injustificado de Rusia a Ucrania y que el petróleo pase a duplicarse o más que duplicarse en su precio, obviamente no hubiera hecho ese compromiso".



Consultado respecto a la polémica generada por la no adhesión de Uruguay en un primer momento a la declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA) en condena a la invasión de Rusia a Ucrania, Lacalle Pou reconoció que el canciller, Francisco Bustillo, le puso su cargo a disposición. "Con Bustillo tenemos una relación de muchos años y con la confianza que tenemos, por supuesto que personalmente lo hizo y yo lo descarté de plano. Lo que le hacés un amigo: 'Si esto complica mucho la gestión, tenés la libertad'. Pero no se me pasó por la cabeza", enfatizó.

Explicó que "en lo que hace al contenido el discurso de (Washington) Abdala, a la declaración de Cancillería y a lo que yo dije está totalmente de acuerdo; lo que no se condijo con no adherir a esa moción". "Hubo un error", dijo, y por eso entendió que debía enmendarlo. "En la mayoría de los aspectos de las relaciones exteriores tengo conformidad con lo actuado con Bustillo", señaló.



El presidente remarcó también que Bustillo "obviamente aceptó el error".



Por otra parte, Lacalle Pou habló sobre la reforma de la seguridad social y aseguró que el proyecto se enviará este año, pero aclaró que le gustaría que fuera "un proyecto de consenso". "(Hay que) sintonizar entre un proyecto lo mas consensuado posible y el apuro por una reforma. Y si vemos que hay voluntad de avanzar en consenso, no te apures. Hoy no hemos visto esa voluntad, pero no la descartamos", agregó.



La entrevista en Telemundo abordó asimismo el estudio de factibilidad que se realiza en conjunto con China para un Tratado de Libre Comercio (TLC) y el presidente aclaró que fue el país asiático el que puso como fecha diciembre del año pasado para la finalización de ese estudio. "Nos llamó la atención", afirmó.



"Estamos esperando. He visto estos días un intercambio vía correo entre las embajadas y cancillerías y estaría por terminarse. Deberían quedar pocos días (para terminar), pero no lo quiero afirmar. No depende de nosotros exclusivamente", sostuvo.

En relación con este punto, el mandatario aseguró que las relaciones con Argentina están "bastante bien, pero eso no quiere decir que estén contentos con lo de China". Dijo que con el vecino país apuntan "a la agenda positiva".

¿Cuarta dosis anticovid para menores de 50? El presidente dijo que probablemente en el corto plazo esto se pueda concretar, aunque no quiso asegurarlo porque será la Comisión Nacional Asesora de Vacunación la que lo defina.