Lacalle Pou dijo que "preocupa" crecimiento de casos de coronavirus y que están "atentos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo en rueda de prensa que le "preocupa" el crecimiento que ha habido en los contagios por coronavirus de las últimas semanas y que el gobierno está "atento" al respecto por lo que se ha insistido en la implementación de medidas no farmacológicas como la higiene de manos o uso de tapabocas.

"Se está analizando y me preocupa, de hecho el ministerio en la persona del ministro hizo algunas recomendaciones de tipo no farmacológicas, hay que seguirlas, se está habilitando la vacunación de algunas franjas etáreas que todavía no estaban", dijo Lacalle al ser consultado al respecto.

"Es el camino a seguir y hay que irlo observando de cerca. Si bien los datos no dicen todos los días se dicen una vez por semana, vemos un crecimiento que hay que estar atentos", acotó.

Este lunes se dio a conocer el cuarto reporte semanal del coronavirus en Uruguay por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP). Según el informe, entre el 8 y el 14 de mayo se registraron 5.549 casos nuevos de covid. El informe anterior había marcado que en una semana se habían registrado 2.830 casos, por lo que el aumento fue del 96%.

Pese al aumento de contagios Lacalle descartó volver a convocar al GACH. No obstante dijo que mantiene el contacto con Rafael Radi "por temas relativos a la ciencia".

Apoyo al turismo

Las declaraciones de Lacalle Pou fueron hechas en el marco de la 67a Reunión de la Comisión Regional de la Organización Mundial del Turismo para las Américas que tiene a su vez el primer Congreso Internacional de Turismo para evaluar los desafíos que enfrenta el sector tras atravesar una de las crisis más importantes.



El presidente dijo que está "agradecido con el sector turístico por cómo actuó y cómo se levantó en un momento que como pocas actividades de las que se desarrolla en el país se les cerró la cortina".



"Hay que resaltar a la dirigencia turística y todos los sectores a como han puesto el homb5ro y se han levantado", dijo al tiempo que planteó que se "presta mucha atención" a quienes todavía se debe ayudar.