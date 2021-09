Lacalle Pou dijo que el paro fue contra la LUC, defendió la gestión y pasó aviso a Maini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lo esperaban los caballos criollos de sus amigos blancos, los directivos de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) para pedirle amigablemente un mayor esfuerzo para bajar los combustibles, una interminable lista de militantes o curiosos que querían selfies -y hasta algunos que cargaban con cámaras de rollo, como las de los 90-, el embajador de Israel para pasearlo por el stand de su país ubicado frente al ruedo y los productores de Hereford. También, aguardaban por él, una larga fila de periodistas que quisieron saber qué opinaba de lo que pasaba en el centro de la ciudad, en el acto más grande que ha hecho el Pit-Cnt desde que comenzó su gobierno.

Es que el presidente Luis Lacalle Pou dedicó ayer casi toda la jornada, desde las 10.30 de la mañana, a recorrer el predio de la Expo Prado. Lo hizo antes de trasladar el mando hoy a la vicepresidenta Beatriz Argimón, para luego viajar a México y Estados Unidos.



A casi un año de la frase que el mandatario eligió para el cierre de la Expo 2020: “Yo estoy con el campo”, y en momentos donde en el centro de Montevideo una movilización importante le reclamaba por cambios urgentes en su gestión, el presidente dijo que la atención tiene que estar puesta en “la ruralidad”, a la que definió como algo más abarcativo que “el campo”.



“Es un sector importantísimo para el país. No estoy hablando de la producción en sí, de ella solamente. Estoy hablando de la ruralidad: de la gente que vive en el campo, que necesita tener educación cercana, conectividad, luz, seguridad y, obviamente, lograr que su trabajo, que es la producción rural en sus distintas ramas, sea redituable”, comentó Lacalle Pou tras la reunión con los directivos de la ARU.



Luego, al ser consultado sobre el paro del Pit-Cnt, que reclamó mejores salarios, más empleo, y que lo hizo bajo la consigna de: “con Artigas, por las grandes mayorías nacionales. Que los más infelices sean los más privilegiados”, Lacalle Pou opinó que, en realidad, todo se trataba de una movida política con intereses que iban más allá de los trabajadores.



“Si es para hacerle sentir al gobierno un reclamo, creo que estamos de alguna manera frenando al país (...) con un paro netamente político, que obviamente se acepta pero no se comparte”, declaró.



Antes de parar para almorzar, el presidente dedicó un par de horas a las selfies reclamadas por los visitantes de la Expo Prado. Incluso llegó a dialogar con algunos de los niños que se le acercaron. Uno le comentó que, en realidad, más que las vacas, le gustaban los dinosaurios. “Pero no hay exposición de dinosaurios acá. Hay algunos dinosaurios, pero no están acá”, bromeó Lacalle Pou.



La fila de fotos la cortó el conocido payador Juan Carlos López, que le dedicó algunos acordes. “Entonces voy a decirle, con un afecto cordial, que viva toda la patria, y el Partido Nacional”, fueron sus últimos versos. “Sos un cra”, le agradeció el líder blanco.



En el stand de Radio Carve lo esperaron con una parrilla completa. “¿Estás con presión que no pones sal?”, preguntó Lacalle Pou tras probar unos bocados.

El presidente Luis Lacalle Pou en la Expo Prado 2021. Foto: Marcelo Bonjour.

Las críticas del mandatario en la jornada de ayer no se limitaron a la plataforma del paro del Pit-Cnt. En el stand de la radio dedicó unos minutos para una entrevista en vivo, donde aprovechó para mandar un mensaje a su compañero de coalición, el senador Guido Manini Ríos, aunque lo hizo sin mencionarlo directamente.



“Ahora hay algunos que están en la misa y en la procesión”, dijo en referencia a los cuestionamientos del líder cabildante por los cambios que el gobierno busca impulsar en la Rendición de Cuentas en el instituto Nacional de Colonización. Estos cambios servirán a financiar obras habitacionales dedicadas a la gente que está en asentamientos irregulares, lo cual era un reclamo de Cabildo Abierto.



“Resulta que dicen ‘estamos a favor del fideicomiso’, de empezar a solucionarle la vida a 200.000 uruguayos que viven en condiciones indignas, pero (dicen) que ‘de otro lado hay que sacar la plata’. La plata no abunda. ¿De dónde quieren sacar la plata? Esa es la fórmula que encontró el gobierno”, agregó el presidente en diálogo con Carve.

Más tarde en el ruedo central repitió la misma idea con otros periodistas, y agregó que el proyecto salió del Poder Ejecutivo con la firma de todos sus ministros, incluyendo a la esposa de Manini Ríos, la ministra de Vivienda, Irene Moreira.



“Esto se habló con la coalición, se votó en Diputados, y esto va a Senadores, y es bien claro: el que quiera un fideicomiso para los asentamientos tiene que votar esta financiación, porque otra financiación no hay”, dijo Lacalle Pou.



La recorrida por la tarde siguió hasta el pabellón de Israel, al que tenían que llegar antes de las 14.30, ya que comenzaba el Día del Perdón. De camino al ruedo se encontró con su amigo Pablo “El Tongo” Valdez. “Reunión de zorros, matanza de gallinas”, bromeó al verlo, y de allí siguió hasta la zona de los caballos para visitar al senador Sebastián Da Silva, productor de Criollos.