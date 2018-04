Vázquez defendió a Bonomi y oposición salió al cruce: el gobierno "niega" los problemas de la gente

El senador nacionalista y líder de Todos, Luis Lacalle Pou, calificó de "lamentable" la defensa que hizo hoy el presidente Tabaré Vázquez sobre la gestión del ministro del Interior, Eduardo Bonomi.



“Hay que tener poca visión estratégica y de profundidad del tema, para ver como una solución que se saque a un ministro”, dijo Vázquez esta mañana a la prensa. El mandatario agregó que Bonomi “ha trabajado muy bien y hubo respuestas muy importantes”.



Lacalle Pou dijo que estas declaraciones "no me extrañan porque el presidente y gran parte de su equipo han negado la realidad una y otra vez, lo que complica la reacción". Y añadió que "esto ya es un tema reiterado y lamentablemente nada da a suponer que el gobierno se abra a la gente, a escuchar y a entender la crisis de seguridad humana que se está viviendo, porque eso implicaría tomar medidas y es un gobierno que está entregado".



Y sostuvo que "no esperaba otra cosa del presidente". Además, señaló que "lo más grave es que ni siquiera tienen la humildad ni el realismo necesario para ver la situación que están viviendo los uruguayos, eso es más que alarmante”.



Por su parte, el senador nacionalista Jorge Larrañaga, expresó en su cuenta de Twitter que el gobierno "niega" los problemas de la gente y que esa es "una manera de negar a la gente".

Mientras un país entero vive con miedo, mientras cada día los delincuentes y narcos ganan mas terreno, Tabaré Vazquez dice que “Bonomi ha trabajado muy bien”. Niegan los problemas de la gente, una manera de negar a la gente. Así estamos. https://t.co/4biNFn90iZ — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) 9 de abril de 2018

El senador colorado José Amorín, también opinó al respecto. Dijo que el gobierno "no va a cambiar nada" y que "si queremos un cambio, hay que cambiar el gobierno en 2019".

El mensaje de Vázquez y el FA es “Bonomi es todo lo que tenemos, no pidan más”. Están entregados. No van a cambiar nada



Como en Educación, Comercio o Infraestructura, en Seguridad si queremos un cambio, hay que cambiar el gobierno en 2019#NoNosAcostumbremos#UruguayMereceMás pic.twitter.com/cS3M3kwGKy — José Amorín (@jgamorin) 9 de abril de 2018

El miércoles 18 de abril a partir de las 9:30 horas se desarrollará la octava interpelación al ministro Bonomi desde que ocupa dicho cargo, el que asumió en 2010 con la llegada al poder de José Mujica.



El miembro interpelante será el senador colorado Pedro Bordaberry, quien planteó el llamado a sala con tres objetivos: analizar el incremento de los homicidios (dijo que a este ritmo a fin de año estaríamos cerca de los 400), los "reiterados actos de nepotismo" en el ministerio, y por el "contacto con barras bravas y actividades ilegales".