Lacalle Pou recibe al Consejo de Ministros para analizar medidas por coronavirus

El presidente Luis Lacalle Pou recibió en la tarde de este miércoles al Consejo de Ministros con el objetivo de evaluar las medidas que se tomaron para intentar contener la propagación del COVID-19 en Uruguay.

En la noche de ayer martes, en conferencia de prensa en el Parlamento, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, destacó que esta fecha es "un día importante", donde el presidente recibirá de primera mano los informes que solicitó a los secretarios de Estado relacionados con "la ejecución de las medidas que se anunciaron el 16 de diciembre".

En concreto, dijo que el gobierno contará con "la evaluación del impacto de las medidas" y definirá "cómo se continúa". En tanto, dijo que hasta entonces se tienen datos acerca de "algunas tendencias de movilidad, que son preliminares".

Por otro lado, adelantó que Uruguay no llegó a la cantidad de casos que se habían estimado a mediados de diciembre, aunque no adelantó medidas. "La gente sintió que tenía que ser parte de solución, de tratar de desafiar las gráficas, y se desafiaron las gráficas. ¿Esto es permanente? Depende de la conducta. Esa frase que siempre digo que 'la conducta de cada uno condiciona la salud de todos'. En momentos donde hay más movilidad vinculado a las fiestas y a los primeros días del verano... hoy contra los pronósticos estamos en un escenario quizás que no siguió estrictamente la matemática, pero que nos preocupa igual porque no es la misma situación de noviembre y octubre. Un caso más, un fallecido más, nos desvela todo el tiempo", aseguró este martes de noche.

Limitar el derecho a reuniones cuando se esté notoriamente atentando contra la salud; el cierre de fronteras salvo excepciones; la cancelación de espectáculos públicos; así como limitar el aforo de 50% en los ómnibus interdepartamentales y la cancelación de espectáculos públicos, entre otras medidas comenzaron a regir desde el 21 de diciembre.