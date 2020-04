Lacalle Pou defendió la ley de urgencia y la calificó como "justa, buena y popular"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La “LUC”, como en los ambientes políticos se abrevia el proyecto de ley de urgente consideración, es el estandarte central del nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou. Su ingreso al Poder Legislativo en medio de la pandemia por coronavirus desató el primer choque con el Frente Amplio.

Es que el partido político principal de la oposición sostiene que el Poder Ejecutivo está avasallando con su mayoría parlamentaria. Por eso ayer el presidente de la República y líder de la coalición de gobierno, Lacalle Pou, salió en conferencia de prensa a defender su propuesta legislativa.



“Queremos hoy detenernos un instante en la ley de urgente consideración. Yo se que está en la agenda y todo el mundo ha opinado al respecto. Pero el gobierno se ve con el derecho y con las ganas de defender un proyecto de ley que ha sido muy trabajado. Un proyecto de ley que no surge espontáneamente. Que surge de las necesidades de la gente. No hemos dudado en catalogarlo de ley popular, un proyecto de ley bueno y un proyecto de ley justo”, dijo el jefe de Estado ayer a la noche.

Lacalle Pou dijo que por ese motivo tiene que llegar a tiempo por las medidas que plantea. En ese sentido recordó que casi la mitad de los artículos refieren a las dos preocupaciones centrales de la población: educación y seguridad.



“Nos vemos en la obligación en decir que si la gente lo pidió en una campaña electoral, que si llevó al gobierno a sostener determinadas ideas las tiene que aplicar. La discusión que tenemos que dar es: ¿quieren que siga todo como está? ¿En serio el Uruguay entiende que en seguridad pública no hay que hacer cambios?”, se preguntó Lacalle Pou remarcando que en ese proyecto están las alternativas de la coalición de gobierno.

Lo mismo sostuvo para la educación pública. “¿Alguien se cree que la educación está bien?”, se preguntó de forma retórica. El presidente recordó que en los pasados gobiernos del Frente Amplio se intentó reformar el sistema educativo, pero a su entender no se logró el objetivo.



“Se han intentado reformas en los gobiernos pasados, se ha llevado adelante un modelo, y hoy ese modelo nos muestra que los resultados son negativos”.



Apenas terminada la alocución de Lacalle Pou varios dirigentes frenteamplistas salieron a criticar al presidente por lo que consideraron un uso indebido de una conferencia de prensa cuyo cometido principal es informar asuntos relacionados a la crisis sanitaria y se preguntaron si la oposición disfrutará de una opción similar.

Pocas horas antes de que Lacalle Pou defendiera su iniciativa parlamentaria, la senadora y candidata a intendenta de Montevideo Carolina Cosse aseguró que en el Frente Amplio no se descarta convocar un referéndum contra esa iniciativa, aunque admitió que esa opción aún no ha sido definida.



La legisladora fue muy crítica con el proyecto de ley redactado por el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés.

En una entrevista en Desayunos informales de Canal 12 la exministra de Industria habló sobre la utilización de esta herramienta. Para el Frente Amplio “esta forma de gobernar, de alguna manera, no es un buen precedente en la práctica democrática”.



En la misma línea, explicó que la “esencia” del planteo de su partido político “es que la Constitución dice que el Poder Ejecutivo declara la urgencia pero no la construye”.



Asimismo, la senadora remarcó que “la Constitución no está para que un líder cumpla con lo que prometió. La urgencia no es lo que es para el presidente”.

Por el contrario, lo urgente “tiene que ser objetivo” y lo “marca la realidad”, añadió. “Lo que entendemos es que no es una ley de urgencia porque las urgencias son otras” por la presencia de COVID-19 en el país, agregó.



Por otra parte, Cosse dijo que le parece que “está bien” que el gobierno quiera llevar adelante su plan de gobierno. Sin embargo, lo que no comparte es el “poner todo el programa” y usar este mecanismo “para aprobarlo sí o sí”.