Lacalle Pou cuida la interna, pero se proyecta en una coalición fuerte para noviembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El saludo inicial fue para “Huguito”, su peluquero canario, que lo preparó para el acto. Luis Lacalle Pou llegó ayer a Pando para remarcar lo que será su “speech” de acá hasta el día de las elecciones: Críticas directas al Frente Amplio, y la consigna firme de no criticar a sus competidores blancos.

Es que el precandidato del sector “Todos” es consciente que corre con la chapa de favorito para ganar la interna y ya piensa en noviembre. Para el senador blanco en el penúltimo mes del año toda la oposición se deberá juntar para ganar la elección y construir una coalición de gobierno.

Por eso su estrategia electoral, dijo, que es una sola y tiene la mira puesta en la instancia de balotaje del 24 de noviembre.

“Todos sabemos que más temprano que tarde, las coincidencias van a saltar el muro del Partido Nacional. Las coincidencias van a ser con miles de uruguayos que votaron otros partidos. La necesidad de una gran mayoría de uruguayos de tender puentes. De uruguayos que no van a votar el mismo candidato en las internas, que no van a votar el mismo candidato en octubre. Pero que saben… que sabemos, que en noviembre nos van a encontrar porque necesitamos un gobierno con una fuerte espalda política y una fuerte espalda popular para hacer las cosas”, explicó el precandidato blanco.

Pero Lacalle Pou es consciente que esa “coalición de gobierno” -a la que el optó por bautizar con el concepto de “compromiso con el cambio”- no será de fácil negociación. Por eso desde el tablado les pidió a sus militantes que lo ayuden construir esa opción de cambio.

RELACIONADAS Sartori, Andrade y Talvi son los que más crecen By Ángel Asteggiante Sartori, Andrade y Talvi son los que más crecen Sartori, Andrade y Talvi son los que más crecen El FA cae; blancos y colorados no suben By Ángel Asteggiante El FA cae; blancos y colorados no suben El FA cae; blancos y colorados no suben Lacalle Pou: "Quiero un país donde los jerarcas respeten a la policía" By Mayte De Leon Lacalle Pou: "Quiero un país donde los jerarcas respeten a la policía" Lacalle Pou: "Quiero un país donde los jerarcas respeten a la policía"

“Eso no es de un día para el otro. Por eso les quiero dejar un pedido. Un pedido para ustedes y que nos ayuden hacerlo: que nos obliguen a buscar las coincidencias en el pueblo, y no las diferencias entre los políticos”, dijo Lacalle Pou.

La interna blanca estuvo marcada por el favoritismo del líder de “Todos” desde el inicio. Hoy lo sigue siendo. Pero la irrupción del empresario millonario Juan Sartori generó nerviosismo en todo el partido.

De igual modo en el grupo de Lacalle Pou, como en el comando del wilsonista Jorge Larrañaga confían en el peso de las estructuras partidarias para sobreponerse ante Sartori. Fuera de eso, el precandidato Lacalle Pou sostiene que el día de las elecciones todos los contendientes deberán darse un abrazo fraterno para comenzar la nueva champaña de cara a octubre.

“El 30 de junio todo el partido nacional se tiene que encolumnar, hombro con hombro, tenemos que llegar bien. Llegar unidos. Tenemos que llegar diciendo que todos los candidatos del Partido Nacional son buenos candidatos”, expresó.

En esa línea remarcó que él es la mejor opción para conducir a los blancos al triunfo, y que la búsqueda de unidad no quiere decir que no existan matices. “Por supuesto que tengo matices, tengo matices con mi señora”, comentó generando la complicidad con el público.

Lacalle Pou está concentrado. Confiado en ganar la interna, pero remarcando -una, dos, varias veces- que no se puede dar ningún “partido” por ganado hasta que se escuche el pitazo final. Siente que la sociedad está preparada para el cambio. Que la elección es una disyuntiva entre “continuidad” o “cambio”. Y que los blancos son la opción de cambio. Que no pueden cambiar de estrategia, y que el trabajo será intenso hasta el último domingo de noviembre.

Así lo siente él. Y así se lo transmite a sus militantes, con lo último de voz que le quedaba en la noche del jueves. “Cuando el cambio se está percibiendo, más que nunca… más que nunca hay que tener el camino trazado”, comentó. Es que en ese camino dice que no hay permiso para los “egos” personales. “Hay que sentir el calor popular de que en Uruguay se necesita un cambio de sentido”, comentó.

En sus críticas al oficialismo, repitió varias veces que a la administración frentista le faltó autoridad para ejercer el poder. En esa línea hizo referencia al asesinato de un policía ocurrido en la tarde del miércoles.

“Quiero un presidente, ministro y gobierno que se hagan cargo y no busquen mas excusas”, dijo el senador. “Un país donde los jerarcas respeten a la Policía”, agregó. “Un país donde no sea noticia que un hombre que viste el uniforme azul sea asesinado. No nos podemos acostumbrar”, insistió.

Para Lacalle Pou el Frente Amplio confunde "autoridad con autoritarismo" y por eso no ejerce el poder. En este sentido, añadió que en un eventual gobierno suyo se ejercerá la autoridad para “defender al más débil”.

Los militantes le pusieron color al club Urupan donde se realizó el acto. Incluso llevaron una de las “mascotas”: el oso azul de la Lista 404. Ya son dos las mascotas del sector “Todos” y algunos dirigentes bromeaban con la idea de organizar un acto de las diferentes “mascotas” que tienen desplegadas en la campaña.

La lista 40 tiene a un Minion (personaje de la película “Mi Villano favorito”), el sector de Carlos Enciso -“Dale”- lleva su pájaro blanco gigante, el oso azul de la 404 y una agrupación de jóvenes blancos llevan a sus actos un muñeco del dibujito infantil Peppa Pig.

Pero la gran movida musical la organizó la lista 33 con su jingle electoral basado en el tema del verano “Leña para el carbón”. “Somos la 33. La lista del futuro ya lo sabes. Con una gran gestión para que Canelones viva mejor”, dice la letra cantada al ritmo de cumbia.