Lacalle Pou muy crítico con economía del Frente Amplio

El precandidato presidencial blanco Luis Lacalle Pou fue muy crítico ayer con los manejos de la economía que han llevado adelante los gobiernos frenteamplistas.

Al participar de un acto del Espacio 40, que lidera el senador Javier García, el favorito para quedarse con la nominación a la Presidencia por los blancos, sostuvo que “el Uruguay está ante una cruz de caminos que obedece a que después de 16 años de crecimiento un gobierno que ha sido irresponsable en el manejo de los fondos públicos va a dejar el país con el mayor déficit fiscal de los últimos 30 años, el mayor desempleo en doce años, con la inflación fuera del rango meta, con más deuda, con el número de empresas que cierran en aumento y con más asentamientos que a la salida de la crisis”.

Para Lacalle, con este panorama “es notorio es que si bien los ingresos del país han aumentado hay mucha gente que no le ha pasado por la puerta de la casa o por sus vidas esa bonanza económica”.



Por otro lado, el senador hizo referencia al aumento del número de personas en situación de calle. “Todos nos enteramos que hay unos 200 y pico de uruguayos más durmiendo en las calle y algunos lo minimizan. ‘Son 200 y poco”… son 200 y poco porque, no es tu padre, tu hermano, tu sobrino o tu abuelo”.



Además agregó que “hay más de 5.000 uruguayos comiendo de la basura después de 16 años de bonanza económica”.



Lacalle dijo que a estos fenómenos “ya los vemos como una parte del paisaje”, pero advirtió que “pobres de la sociedades que se empiezan a acostumbrar que eso es parte del paisaje que ya no nos duele”.



Ante esta situación dijo que si accede al gobierno “lo primero es equilibrar las cuentas del país”.



Par el precandidato blanco, en esa cruz de caminos a la que había hecho referencia antes “hay dos posturas posibles. La primera la que ya han ensayado y ha fracasado que es el aumento de impuesto, el aumento de las tarifas y el aumento de los combustibles. Al Frente Amplio le das 15 gasta 20, le das 20 gasta 25 porque parece que la plata crece en los árboles y eso se terminó”. “Uruguay no resiste un solo aumento de impuestos más porque va a generar desempleo y cierre de empresas”.



Lacalle ridiculizó el spot publicitario en el que el gobierno salió a destacar la mejora en a distribución de la riqueza.