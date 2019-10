Lacalle Pou critica la campaña del "vale todo" y pide "más respeto por la gente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Ya no hay jarabe para la voz que le resulte. Luis Lacalle Pou se quedó afónico a días de cerrar la campaña, y cuando aún le quedan dos grandes actos antes de entrar en la veda electoral.

Pero el candidato blanco no quiere bajar el ritmo y mantiene el mismo esquema de trabajo en el cierre de cada departamento: caravana, acto y unas cuantas selfies y saludos, todo al aire libre y con bajas temperaturas. Incluso no ha reducido el tiempo del discurso. Pero lo cierto es que su voz viene muy cargada y se le nota un claro deterioro.

Ese desgaste, sumado al angustiante episodio con el intendente de Colonia, Carlos Moreira, marca un cierre de campaña de la fórmula blanca menos alegre que lo que ha se ha visto a lo largo de la carrera electoral.



La dirigencia del Partido Nacional y los candidatos blancos llegaron a Florida ayer para entrar en la última semana de campaña con el convencimiento de que el “Caso Moreira” es pasado. Que lo actuado por el partido fue lo correcto, en tiempo y en la forma en que fue resuelto. Que ya quedó atrás, y que incluso, no tendrá incidencia en el voto de la ciudadanía del domingo próximo.



Sin embargo lo cierto es que fuera de los micrófonos y en cada uno de los grupos o conversaciones de WhatsApp de los dirigentes, el tema esta plenamente vigente. En especial dejando una oreja en Colonia, para ver como continúan las reacciones de Moreira “y de los suyos”.

Mientras marchaba la caravana un dirigente de la primera línea conversaba con un correligionario de Colonia para ponerse al tanto de lo que estaba diciendo el intendente en la conferencia. Otro asesor de Lacalle Pou hizo una pausa al escuchar el discurso de su candidato para ponerse a chequear en su teléfono celular el video que le habían pasado con las declaraciones del intendente.



Las caras son serias, las sonrisas en cuenta gotas. La felicidad sí la vive la militancia local que prepara la caravana y el acto como una verdadera fiesta. Así fue en Rocha y Maldonado, el sábado, y también lo fue ayer en Florida. El color desborda la militancia. Pero eso no logra esconder cierta preocupación, mezclada con una incertidumbre sobre si el caso Moreira va a pegar en el caudal electoral blanco, o no tendrá ningún impacto.

Moreira dio una conferencia de prensa el viernes negando las imputaciones. Foto: Darwin Borrelli

En la dirigencia, al menos en su estado de ánimo ya lo tuvo. Ahora buscan dejarlo atrás para el cierre. Así también lo siente el candidato. “Ya fue”, expresa el líder del partido nacional que espera sortear este obstáculo inesperado, al llegar a Florida.



“Quizás sea la noche más difícil para que me puedan escuchar. Porque me está abandonando de a poquito la voz. Antes de que se me termine de ir, quiero agradecerles el cariño, el afecto y la dedicación”, arrancó ayer Lacalle Pou.



Dijo que su mujer sostiene que las cosas físicas son producto de un componente emocional, y que por la emoción que comienza a sentir acercándose al domingo de elección puede estar parte de la explicación de su afonía.



“Quizás es momento de empezar a escuchar la voz interior nuestra. Estos son días de reflexión. Que la pasión está en su pico de revoluciones, que la sangre corre a todo lo que da, que el corazón se nos sale del pecho. Y que todo esta a flor de piel”, dijo.



Para el líder blanco cuando se llega al final de la carrera electoral para algunos competidores es un tramo donde “vale todo”. “Esa tendencia debería ser al revés. Cuanto más cerca de la urna, más respeto a la gente. Vale lo leal. Vale la verdad”, dijo Lacalle Pou.



Sostuvo que los conceptos de “mentira y engaños” no se pueden redefinir en el cierre de la contienda. Y que si una mentira era mentira al comienzo, también lo es ahora, dijo sin hacer una referencia puntual a ningún hecho. “Coherencia y la verdad son las dos herramientas muy potentes a que me apego. Sobre todo a mediano y largo plazo”, dijo Lacalle Pou.

Gobierno para todos.

La candidata a vice, Beatriz Argimón, tuvo un rol importante en la resolución del episodio Moreira, pero también se puso “el chip” de tema pasado para lograr tener un cierre de campaña en el tono que venían trabajando previo al viernes. Argimón destacó ayer que los blancos han logrado tener una campaña electoral con “clara unidad”. Para demostrarlo muestra que arriba del escenario, a lo largo de toda la gira, han estado presentes dirigentes de todos los sectores políticos.

Carteles con la cara de Lacalle Pou y Argimón en acto del Partido Nacional. Foto: Fernando Ponzetto

“Todo el Partido Nacional estuvo acampando, ninguna otra fórmula puede decir lo mismo. El próximo gobierno va a tener que negociar mucho, mucho diálogo con aquellos referentes de otros partidos políticos”, remarcó siendo ella quien fue la elegida por Lacalle Pou para que ocupe ese lugar de nexo desde el Parlamento.