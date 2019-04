Lacalle Pou a Cosse: "Hizo una obra que dijo que iba a costar tanto y costo más del doble"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou respondió este jueves a los dichos de la precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse cuando se refirió que al escuchar al senador nacionalista hablar de austeridad pensaba en la motosierra.



"Entiendo que la impotencia les haga atacar o descalificar. Estaría bueno que el equipo de la señora Cosse o el equipo de otros precandidatos del Frente leyeran el programa, porque la economía lamentablemente aparece en esta campaña como un tema prioritario", dijo Lacalle Pou esta mañana en diálogo con Informativo Carve. Y sostuvo que el precandidato que no hable sobre lo que "va a hacer con el déficit fiscal" después "cualquier otra política que diga que va a llevar adelante está condicionado por esto".

Además el líder del sector Todos se refirió al costo del Antel Arena y dijo: "estamos hablando de una presidente de un ente del estado (Carolina Cosse) que hizo una obra faraónica que dijo que iba a costar tanto y le costo más del doble".

Lacalle Pou indicó que el próximo gobierno "tiene que resolver el desiquilibro fiscal". En ese sentido dijo que para lograrlo hay dos opciones. La primera, dijo, "es la que viene haciendo el Frente Amplio sin éxito, que es aumentar impuestos y aumentar tarifas, que eso no me cabe la menor duda que va a seguir generando cierre de empresas y desempleo". La otra, indicó, "es gastar menos".



"Estaría bueno que lea la gente del Frente Amplio y vea que no se recortan las políticas sociales y esos discursos que todos han utilizado pero que nadie lo puede fundamentar", dijo sobre su programa de gobierno.

"Han generado tanta grasa los gobiernos del Frente Amplio, han generado tanta burocracia, han generado tanta ineficiencia, que nosotros proponemos bajar US$ 900 millones al año de gasto y no tocamos ni personal docente ni personal asistencial ni personal ejecutivo del Ministerio del Interior ni nada que se le parezca", indicó.



Lacalle Pou remató contra el gobierno: "Están rascando la lata y no les da"..