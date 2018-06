Lacalle Pou: “Si uno no controla los recursos que invierte, así no hay plata que alcance”

“No quiero llover sobre mojado pero aquí no se llegó por generación espontánea, hubo una responsabilidad en el manejo de los recursos públicos durante mucho tiempo, sino no se entiende que después de 12 o 13 años de bonanza, estemos pidiendo agua por señas. Si uno no controla los recursos que invierte, así no hay plata que alcance, es por eso llegamos a una Rendición de Cuentas en que se está rascando la lata”, cuestionó el senador nacionalista Luis Lacalle Pou.



“Ahora se dice que se van a gastar US$ 150 millones más en un país con déficit, que está fuertemente endeudado y por lo que dijo el ministro de Economía en su bancada, esto se va a financiar con las ganancias del banco República y con mayor recaudación. Yo le pregunto a ustedes: ¿en Young este año va a haber mayor recaudación? Ustedes saben que no, porque hay menos actividad económica. Entonces, mi temor es que esto sea un grito en la oscuridad del ministro de Economía y esa mayor recaudación que no se va a dar, tengan que recalcularla. ¿Y qué vamos a tener? Más déficit todavía. ¿Y quién paga? Los uruguayos”, afirmó Lacalle.



Durante una visita al interior de Río Negro, Lacalle se reunió con productores y transportistas, entre otros. Recordó que la plata durante estos años “se fue en la fiesta de Ancap, en Pluna, en la regasificadora y en tantas otras cosas que a los uruguayos le costaron más de US$ 1.000 millones”.



Insistió en “prestar atención y mejorar la gestión” porque dijo que el país necesita más asistencia social. “Lo trágico de todo esto es que después de 12 años de bonanza, hay mucha más gente viviendo en asentamientos. ¿En dónde se fueron los recursos durante estos años? En la fiesta del estado empresario” indicó.



Iniciativa de Larrañaga

A la vista de las figuras políticas que están firmando la propuesta de reforma constitucional presentada por Jorge Larrañaga, Lacalle fue consultado acerca de si no fue apresurado haber manifestado públicamente que no firmaría.



“Yo dije que no iba a firmar, pero me parece válido y entiendo que la gente está enojada y con temor. No estoy de acuerdo con el mecanismo, porque el gobierno tiene hoy herramientas suficientes, lo que pasa es que no ejerce la autoridad, no le da respaldo ni moral ni jurídico a la policía” expresó el líder del sector Todos, y recordó que existen proyectos de ley presentados “que fácilmente serían votados porque son de sentido común”.



“Lo que pasa es que el gobierno busca excusas y no las tiene, ni económicas ni de densidad de policías, ni de armamento. Ahí está el gran error. Entonces, entiendo que hay mucha gente enojada que está manifestándose de esta forma. En definitiva son distintos caminos que buscan el mismo objetivo: mejorar la seguridad” opinó.