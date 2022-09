Lacalle Pou valoró creación de la UTEC y se comprometió a realizarle mejoras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“El otro día escuchaba al intendente (de Durazno, Carmelo) Vidalín agradecerle al presidente (José) Mujica por la UTEC (Universidad Tecnológica), y yo creo que es una buena cosa el reconocer lo que se hizo bien y nosotros hacernos cargo para mejorarlo”, dijo este martes el presidente de la República, Lacalle Pou, durante un discurso que dio en el marco de la inauguración de un nuevo espacio en la región suroeste de la institución educativa.

“Eso también es propio de la formación de comunidad, de la formación de sociedad, de una sociedad que tienda a la excelencia”, señaló el mandatario.



“Tenemos que perderle el miedo a la palabra excelencia, tenemos que empezarle a tener miedo a la palabra mediocridad y tenemos que abrazarnos a la palabra excelencia, porque es lo único que nos va a ser mejores en este mundo”, expresó.

El mandatario también destacó que "la UTEC contagia cosas positivas" y resaltó su modernidad, así como a la gente pionera y "de punto".



"La sociedad crece cuando alguien se anima a romper un límite, cuando no tiene ruta. Yo muchas veces le digo a los gurises, que no conocen el cuento de Hansel y Gretel, que el mundo cambió. Hansel y Gretel iban tirando las migas para atrás, el mundo moderno es tirar las migas para adelante sin conocer realmente el camino”, comentó.



“Y por eso tener una Universidad Tecnológica” que “forma parte del mejor Uruguay es un círculo totalmente virtuoso”, aseguró.



A su vez, Lacalle Pou recordó una reunión que tuvo con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, al inicio de su gestión de gobierno, en la que dijeron "que había un fuerte compromiso de la UTEC, con seguir lo bueno que se estaba haciendo y darle un impulso". "Que el impulso es obviamente de lo presupuestal, porque si somos todos buenos y el poncho no aparece, no se puede, y después un impulso en lo institucional y en la gobernanza", apuntó.



En este sentido, recordó la frase "si no está roto no lo arregles". "Lo que no está roto y funciona vamos a tenerlo, vamos a empujarlo, vamos a dejar que crezca", afirmó.