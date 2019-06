Lacalle Pou: "El que se comprometa a que va a bajar impuestos no quiere decir la verdad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato y senador blanco Luis Lacalle Pou se reunió este lunes con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y tras el encuentro aseguró que se llegaron a algunas coincidencias como.



Uno de los puntos que presentaron en común fue, por ejemplo, "la recomposición de la carrera funcional, el no ingreso de jerarcas a dedo y marcar la delimitación de las tareas".



Además Lacalle Pou indicó que también se habló sobre la extensión de la jornada laboral. "Cuando nuestros hijos sean grandes (la jornada laboral) va a ser historia porque lo que va a pesar es el producto final, la eficiencia, la gestión, conseguir los resultados. Gran parte de la jornada laboral va a ser en su casa", expresó.

"Hay que tender a la productividad, que todo el mundo habla pero nadie le pone el cascabel al gato. Y la productividad no es que trabaje más el trabajador para que gane más el empresario o que trabaje más el funcionario público para que el jerarca esté contento", indicó.



"Yo creo que el Uruguay tiene que cambiar el chip de la confrontación por la cooperación. Claro que conflictos va a haber, no soy ingenuo, van a ver que yo no soy ingenuo, pero vamos a caminar más prolijo rumbo al futuro", indicó.



"El que hoy en Uruguay se comprometa a que va a bajar impuestos no está viendo la realidad o no quiere decir la verdad. Las Cámaras Empresariales sugirieron algún tipo de aporte, algún tipo de cosa, pero hoy es imposible cumplir con eso", agregó.

"Noticias falsas".

Durante la rueda de prensa el precandidato fue consultado por una supuesta propuesta emitida por su sector sobre no llenar las vacantes de las Fuerzas Armadas. "¿Usted coincide con esta apreciación?", le consultaron.



Lacalle Pou fue enfático al afirmar que se trataba de un caso de desinformación o, como lo denominó, de "noticia falsa" que circuló a través de un audio difundido por WhatsApp.



"Ese es el señor noticia falsa, que truchó un audio, me están preguntando por un audio truchado", aseguró el líder del sector Todos. "Obviamente hay gente muy nerviosa, muy nerviosa por perder el poder y otros por la competencia, pero no es un problema mío", expresó.



El precandidato además aseguró que no salió a desmentir la información ya que no puede "aclarar cada cosa" que se informa sobre él. "Si me preguntan (por todos los casos de desinformación que lo involucren) tenemos que armar un informativo entero sobre noticias falsas y dos tercios me lo tienen que dedicar a mí", consideró.



"La noticia falsa tiene un ingrediente muy importante que es la cobardía, que no pone la cara. Es tan cobarde como profesional: hemos hecho denuncia en Delitos Complejos, hemos hablado con Facebook y con todo el mundo y no se rastrea, con lo cual queda completamente establecido que no es un botija con la computadora en la casa chiveando", indicó.