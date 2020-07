Lacalle Pou a Clarín: “Me produce orgullo” la capacidad de los uruguayos de solidarizarse entre ellos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, fue entrevistado por Clarín, un medio de comunicación argentino. En entrevista con Daniel Vittar, Lacalle Pou habló sobre su relación con el presidente de Argentina, Alberto Fernández: “Tengo una buena relación personal con él”. También comentó que, durante su presidencia, ha hablado con Fernández a través de WhatsApp, teléfono y “nos vamos a encontrar en cualquier momento”.

Respecto a la relación con Argentina, Lacalle Pou manifestó que “tiene la obligación de fortalecer las relaciones con Argentina así como con otros países, para beneficio de los uruguayos”.

En relación al Mercosur, el presidente uruguayo dijo que “es una gran oportunidad (…) Lo que no puede ser es un freno. Para que siga siendo una oportunidad tiene que ser un Mercosur abierto al mundo”. Vinculado a esta temática, manifestó que está convencido que “esta región le va a dar de comer al mundo. Y ojo que no hay que creer que darle de comer al mundo es la producción solo de materia prima”.



Para culminar sobre el Mercosur, Lacalle Pou dijo que “la gente necesita lo nuestro, hay que abrirse al mundo. Pero para eso hay que dejar las ideologías internas de lado, porque si no estamos fritos”.

Sobre Venezuela, el presidente uruguayo volvió a destacar su posición: “En Venezuela se dan todas las características necesarias para definir una dictadura. No nos cabe ninguna duda. Esa es la definición concreta”.



También manifestó que ve muy complicado a Venezuela, “veo un régimen muy enquistado sin ninguna vocación de dejar el poder. Han hecho del poder una máquina de corrupción, de impunidad, de abuso”.

¿Cómo se definió desde lo ideológico”. Lacalle Pou expresó que es “un liberal solidario” aunque no le gustan las etiquetas. “No hay libertad individual plena si no hay libertad del entorno, sobre todo en un mundo con tanta interacción. Una libertad inherente al individuo con amor al prójimo”.



La pandemia del coronavirus está presente en todas las conversaciones y entrevistas, y esta no fue la excepción. Sobre la situación en Uruguay, Lacalle Pou manifestó que no decretó cuarentena obligatoria porque manifestó que “si yo ordeno algo, o impulso un decreto en el sentido de la cuarentena obligatoria, y un uruguayo está laburando en una esquina, esa persona tendría que estar detenida. Una ley que prohíbe, tiene que traer aparejado una sanción. Yo no estaba dispuesto, ni me parecía justo, aplicar una sanción a un uruguayo que estaba haciendo el peso”.



“Debo decirte que me produce un enorme orgullo lo que fue la capacidad de los uruguayos de solidarizarse entre ellos, confinándose. Los que tenían que salir, salían, pero la gran mayoría se confinó. Del 13 de marzo al 13 de abril Uruguay bajó la cortina. Y después hay un cuidado en el distanciamiento físico, del uso del tapaboca. Ha sido bastante ordenado. Cuando nos relajamos un poco surge algún foco, pero un equipo de especialistas y el Estado actúa rápidamente para controlarlo”, agregó el presidente uruguayo.