Lacalle Pou busca "bajar la pelota" a la polémica con Manini

La intención del presidente Luis Lacalle Pou es ponerle paños fríos a las diferencias con algunos de los integrantes de la coalición de gobierno, consciente de que enfrenta una crítica situación como consecuencia de la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus.

La salida pública la semana pasada del senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos que pidió la postergación de la suba de las tarifas públicas en momentos en que el gobierno combate las consecuencias de la enfermedad, no cayeron nada bien al presidente.

Lacalle es plenamente consciente de que la situación es más que difícil. Por eso, le transmitió a su entorno de asesores que “no es tiempo” -así lo expresó- de pasar facturas políticas. De todos modos, sí ha pedido a todo el gabinete unión y trabajar alineados, porque de lo contrario se puede generar ruido y dificultar el trabajo para salir de la emergencia sanitaria.



A pesar de eso, dejó bien en claro a sus ministros que sigue de cerca todo lo que ocurre, incluso aquellas cosas que ve mal. Por eso el jueves 19 a la noche en el piso 11 de la Torre Ejecutiva cuando reunió a su gabinete completo, sostuvo que estaba al tanto de la salida de libreto de integrantes de la coalición que él lidera.

Ese día, Manini publicó un video en su cuenta de Twitter en el que planteó postergar el aumento de las tarifas. También el blanco Juan Sartori hizo lo mismo escribiendo en la red social la necesidad de postergar el ajuste tarifario. “Ha habido salidas a la prensa que no colaboran”, dijo Lacalle Pou esa noche, según comentaron a El País cinco participantes de la reunión. En la sala del Consejo de Ministros, todo el equipo entendió perfectamente que el mensaje iba puntualmente para Manini Ríos y Juan Sartori.

Pero por la incidencia de Manini en sus dirigentes, y teniendo en cuenta que hoy uno de ellos es el propio ministro de Salud (Daniel Salinas), el jefe de Estado decidió esperar unos días y recibirlo en su despacho.



Así fue que el excomandante en Jefe del Ejército fue el martes a Presidencia para hablar mano a mano con el presidente. Allí acordaron que no es tiempo de mostrar división, y sí “colaboración” y “bajar la pelota” en tiempos complicados, en los que el gobierno está haciendo “todo lo posible” para que la situación no sea más compleja, le dijo Lacalle.

Diferencias.

Manini se reunió ayer con el ministro de Salud Pública, a quien respaldó por su actuación al frente del ministerio. En los últimos días varias voces que pidieron el anonimato cuestionaron algunas actitudes de Salinas, entre ellas, una serie de errores u omisiones en la forma de comunicar datos y recomendaciones a la población en plena emergencia sanitaria.



Manini dijo a la salida del encuentro que “se están dando los pasos que se tienen que dar” por parte de las autoridades sanitarias, de una forma “responsable” y “seria”. Fuentes de Cabildo Abierto explicaron a El País que se trató de un gesto del general retirado hacia Salinas.

Mientras tanto, en Cabildo Abierto predomina la incertidumbre en algunos de sus dirigentes que afirmaron a El País que Manini no está de acuerdo con algunas de las medidas anunciadas por el equipo de conducción económica.



Fuentes consultadas dicen que aún Lacalle “no encontró una solución” para la “franja” de aquellos uruguayos que se encuentran en la informalidad y como consecuencia de la pérdida de su trabajo, no tienen la posibilidad de acceder a un seguro de paro como sí lo tiene el resto de los trabajadores.

Al ser consultado por El País tras la reunión con Salinas acerca de qué se requiere para darle respuesta a los trabajadores informales, Manini dijo que “se necesita tener los recursos financieros necesarios para atender toda esa masa de gente”. Añadió que “lamentablemente constatamos que son muchísimos más de los que habíamos pensado”.

Manini: caceroleo del Pit-Cnt es “lamentable”

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos calificó de “lamentable” el caceroleo y apagón convocado para ayer a las 21:00 horas por el Pit-Cnt. La medida fue resuelta este lunes por la Intersocial en reclamo de medidas que atienden la situación que hoy afecta a los “sectores más vulnerables”.



A la salida del encuentro con el ministro Daniel Salinas, Manini dijo que cree “lamentable” la medida de la central de trabajadores. “Es un gravísimo error que comete el Pit-Cnt. Me parece que en el medio de un problema grande que sensibiliza a todos los uruguayos, mostrar una actitud de confrontación, porque en definitiva un caceroleo es una medida de protesta, creo que no ha sido feliz la decisión que tomó la central sindical”, señaló.



El Pit-Cnt reclama al presidente Luis Lacalle Pou la creación de una renta transitoria de emergencia, medidas de protección a las unidades productivas y el empleo, reclama a las empresas que no adopten medidas unilaterales y pide la postergación del aumento de las tarifas e impuestos anunciado por el gobierno.



La relación entre el general retirado y la central de trabajadores no es la mejor. En noviembre del año pasado cuando el Secretariado Ejecutivo realizó un balance de las elecciones nacionales, el Pit-Cnt manifestó su preocupación por el rol que pueda tener Manini en la coalición de gobierno. Hoy, ambos reclaman lo mismo: medidas económicas para paliar la situación que atraviesan los trabajadores en la informalidad.