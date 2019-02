Lacalle Pou criticó a Vázquez: "Si uno hace un buen gobierno no hace un acto para decirlo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou se mostró "convencido" de que los blancos van a estar al frente del próximo gobierno y se refirió al acto que programó Tabaré Vázquez para cuando se cumpla el cuarto año de gobierno y que realizará en el Antel Arena.



“Pasa algo raro en el país de hoy, al gobierno le queda un año y un día, parece que ya desencilló", dijo y sentenció: "Si uno hace un buen gobierno y está convencido, no hace un acto para decirlo".



"Nosotros vamos a ser gobierno de todo el país", dijo Lacalle Pou a los habitantes del pueblo Colonia Lavalleja (Salto) en el maro de la gira que viene realizando por el interior del país.



El senador dijo que ha ido a pueblos muy pequeños con la intención de escuchar a todos los uruguayos y no ha pedirles un voto como piensan.

“Nos enteramos de muchos problemas de los pueblos de cosas que no llegan a los escritorios porque no salen en la prensa. Ustedes no tienen un sindicato, una asociación que se preocupe por ustedes, más bien andan medio solos, por eso la tarea nuestra es venir a escucharlos”, dijo.

Lacalle Pou señaló que las preocupaciones de los habitantes del interior de los departamentos muchas veces pasan en no poder colaborar con su comunidad cuando hay organismos que deben de atender las necesidades de los servicios.



“Hace poco rato un paisano me decía que ya no pueden hacer un beneficio para la escuela, porque resulta que el Estado en vez de darles una mano le termina cobrando. Juntan una tropilla, unos corderos para el asado para armar la fiesta y resulta que el Estado en vez de ser un socio del beneficio, termina siendo el que lo complica y eso me lo plantearon en todos lados”, puso como ejemplo.



El senador nacionalista dijo que no hará una sola promesa en su campaña electoral. “Vamos a comprometernos, no a prometer”, indicó.

Lacalle Pou señaló que empezó esta recorrida por los pueblos más chicos porque es donde se cometen más "injusticias" y en donde nadie las ve.



“Nosotros queremos hacernos cargo", dijo, e indicó que siente "mucha bronca" que el gobierno diga "que nunca tiene la culpa de nada".



"Sobre el tema seguridad no tiene la culpa de nada, es la sociedad que es más violenta, todo explican", señaló Lacalle Pou y agregó: "El que no dice 'es culpa mía' no va a arreglar" las cosas.