Lacalle Pou anunció que harán un llamado a precios para compra de dos patrullas oceánicas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou anunció este mediodía, junto al ministro de Defensa Javier García, que el gobierno hará un llamado a precios para la compra de dos patrullas oceánicas, lo que consideró un "hito importantísimo" para garantizar la soberanía de Uruguay.

El proceso se prevé requiera una inversión que "ronda los US$ 100 millones" y la entrega de la primera embarcación para junio de 2024.



Lacalle dijo que se hará un llamado a precios a interesados ya que recordó que en el quinquenio pasado recibieron "muchas empresas" de distintos países dispuestos a suministrar estas patrullas oceánicas.



Dado que el proceso abarcará este gobierno y la próxima administración Lacalle dijo que, en paralelo, se crearán tres comisiones: una "técnica", integrada con técnicos de la Armada; otra "asesora" con personal de Defensa, Armada y el Ministerio de Economía; y la tercera, una comisión de seguimiento porque "no es un tema de este gobierno", aseguró, donde se va a "involucrar a todos los partidos políticos" que no tengan representación en el Ministerio de Defensa.



"Es una necesidad imperiosa para el cuidado de nuestros mares", enfatizó el presidente sobre esta compra. Por su parte, el ministro subrayó: "Es de destacar que no habiendo cumplido dos años de gobierno, y en la situación de pandemia, hay un gran esfuerzo del gobierno para poder hacer esta inversión que comienza un proceso de renovación absolutamente indispensable".



"Con este equipamiento empezamos a recobrar capacidades que estaban tendiendo prácticamente a cero", dijo García en relación a la defensa del control de la soberanía y de recursos naturales.



Parte de las misiones de estas patrullas serán el combate al narcotráfico, así como "reprimir" casos de robo de pesca en la costa uruguaya. "Tenemos excelentes profesionales que necesitan equipamiento para poder llevar adelante su misión", agregó el ministro.



Por otro lado, el secretario de Estado dijo que se está "concluyendo" una licitación para la construcción de una base naval en el oeste de Uruguay, "al lado del puente de Fray Bentos". Servirá de base para las tres lanchas Protector concedidas por Estados Unidos, que implicarán una puesta a punto con una inversión de US$ 4.9 millones por parte del Estado uruguayo.