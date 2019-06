Lacalle Pou: “De otro blanco solo vamos a hablar bien”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dice que ya tendrá tiempo para descansar, en su ranchito de La Paloma. Pero ahora es momento de estar concentrado en la campaña electoral. “Cuando no aguanto más, no aguanto más… cierro los ojos y me imagino en mi ranchito en La Paloma”, dijo ayer Luis Lacalle Pou en un acto en Rocha.

El precandidato blanco volvió a dirigir todas sus críticas contra el gobierno y el Frente Amplio. De la interna blanca es consciente que se vienen días complejos, pero mantiene su firme convicción de cuidar la unidad.

“Faltan 20 días los que somos militantes de hace varias campañas, sabemos que la sangre empieza a correr más rápido (…) El deber nuestro es: a más presión, más calma. A más nerviosísimo, más prudencia”, remarcó el líder del sector Todos.

En esa línea volvió a pedirle a su militancia evitar los enfrentamientos internos.

“Nosotros venimos preparándonos hace mucho tiempo, no nos agarra desprevenidos. No le podemos echar la culpa al calendario, ni a la falta de preparación, ni intelectual ni anímica. Estos 20 días, esto es de Perogrullo. Nosotros de otro blanco solo vamos a hacer una cosa: hablar bien. No se permite hablar mal de otro blanco”, enfatizó Lacalle Pou.

El senador nacionalista dijo que si le toca llegar al gobierno remarcará el ejercicio de la autoridad y dará un respaldo fuerte a la Policía.

“A partir del 1° de marzo, si este equipo es gobierno la Policía va para una lado solo. La policía va para adelante y no retrocede. Y va para adelante y va a ir a dos lugares: donde algunos le pusieron zona roja y segundo a las bocas de venta de droga”, comentó el precandidato.

En esa línea dijo que perseguirán a los narcotraficantes que “no la tocan, no la embalan, no la ven, pero la financian y viven como grandes millonarios quien sabe dónde en Uruguay”, dijo.