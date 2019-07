Lacalle Pou baja línea en contra de la campaña sucia y Sartori se rearma.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tirar el chico lejos es una expresión popular muy repetida. Viene del juego de bochas. Allí dos equipos compiten para ver quién arrima más sus fichas al “chico”. Esa bocha más pequeña es con la que se abre el juego. Uno de los equipos la lanza y a partir de allí cada jugador deberá tirar para arrimar sus bochas. Cuando un equipo arranca el partido tirando lejos “el chico”, se entiende que empieza complicando al adversario.

La imagen sirve para graficar el cierre del domingo del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou. Pero incluso se condice con lo que el triunfador de la interna blanca hizo horas antes de conocerse el resultado, cuando organizó un improvisado juego de bochas. Fue en Pueblo Castellanos, Canelones, después del asado con la familia García.

Lacalle Pou tiró “el chico lejos” para ganar un punto en esa partida. Y en la noche, frente a la sede del Directorio del Partido Nacional, volvió a hacer lo mismo. Felicitó a sus contrincantes blancos y marcó la cancha. Pidió tirar todos para el mismo lado y después anunció la fórmula con Beatriz Argimón, hoy presidenta del Directorio.

Con su movida, se despegó del resto de los partidos políticos. Resolvió las negociaciones de la Convención Nacional, mostró unidad partidaria y poder de liderazgo.

Ahora los blancos evitaron perder tiempo y desgaste en discusiones para completar la fórmula presidencial. Lacalle Pou y Argimón saldrán a la cancha para intentar conseguir el gobierno.

Mientras colorados y frenteamplistas están sumergidos en esa discusión de la fórmula, los blancos tienen cancha libre para comenzar a negociar un acuerdo extrapartidario. Es que Lacalle Pou busca sentar las bases de la coalición de gobierno que le dé la chance de ganar una más que esperada instancia de balotaje, en noviembre de este año.

Limpieza

El lunes fue pura felicidad para los dirigentes blancos del sector Todos. Los militantes de Lacalle Pou celebraron en la noche hasta tarde. En una de las sedes brindaron y disfrutaron de cuatro corderos. En otros casos hubo asado y pizzas. Todo acompañado por bebidas espirituosas para bajar la tensión de la intensa campaña electoral.

Ahora, la dirigencia blanca tendrá unos días libres para descansar. Pero a la brevedad comenzaran a trabajar en forma interna. Allí el principal desafío es marcar la línea de trabajo y evitar las “campañas sucias” y “calumniadoras” que -ellos aseguran- vivieron Lacalle Pou y Jorge Larrañaga.

Fuera de micrófonos, y en cada reunión informal, todos apuntan contra Juan Sartori. Pero, es verdad, pruebas contundentes no han aparecido aún. Sí denuncias formales en la Justicia, aunque sin señalar al millonario empresario. Lo que está claro es el papel del asesor venezolano Juan José Rendón, conocido como J. J. Rendón y especialista en ese tipo de campañas, quien fue contratado por Sartori.

“Yo no tengo elementos de prueba”, dijo Lacalle Pou en el programa Claves Políticas de Nuevo Siglo TV ayer a la noche. El líder blanco aclaró que no tiene relación personal con el joven debutante en las elecciones uruguayas.

Aclaró que los casos de “campaña sucia” son un tema a resolver por el partido. Y envió un mensaje más que claro a Sartori, su nuevo compañero. “Asumiendo el rol que me corresponde de mi Partido Nacional, ahora que soy candidato a presidente, está prohibido hacer campaña sucia, está prohibido hablar mal de otra persona”, afirmó. Y agregó: “Esta permitido criticar, destruir ideas, programa de gobierno y gestiones. No personas. No se ataca a la persona. De mi Partido Nacional no se critica personas”.

Lacalle Pou remarcó que su impronta es la que liderará a los blancos de cara a octubre. “Ahora la gente me eligió para eso, a mí y sobre todo a mi forma de ser”, sostuvo.

Sartori con Alonso en el Directorio blanco. Foto: Darwin Borrelli

Víctima

Juan Sartori se enteró por El País del mensaje de Lacalle Pou sobre la campaña sucia, cuando a eso de la media tarde de este lunes miraba las cifras de la votación con su equipo más cercano y trabajaba junto a su jefe de campaña Pablo Viana en el rearmado de la estructura para la nueva campaña que piensa iniciar, mirando a octubre.

“Yo he sido la víctima de una campaña sucia y horrible, hasta de muchísimos miembros de nuestro propio partido”, respondió el empresario y dijo que intentará tener un buen relacionamiento con el candidato único del partido, para quien pedirá el voto en los próximos meses.

Sartori contó a El País que es casi un hecho que no utilizará los cinco pisos del edificio de la Plaza Independencia porque precisa menos recursos, pero sí algunos de ellos: seguramente usará dos pisos.

Su call center, por ejemplo, no funcionará en los próximos meses, al menos con la estructura montada hasta este momento.

El multimillonario empresario logró 92.707 votos en la elección, apenas 15.000 menos que el precandidato frenteamplista Daniel Martínez, y un 20% de los sufragios del Partido Nacional.

Con una campaña realizada en apenas seis meses -y con una gran inversión en recursos económicos, eso sí- en el comando sartorista ven el medio vaso lleno.

“Como principio de vida política, no veo otros ejemplos en la historia de algo tan fuerte. Hay mucho potencial para crecer”, dijo Sartori. “Voy a liderar esta fuerza política con la misma fuerza”, agregó.

Seguirá radicado en Uruguay junto a su familia, tiene claro que hará una campaña para tener una bancada parlamentaria y que, si logra los votos, asumirá en el Senado.

“Voy a asumir las responsabilidades que deba asumir”, dijo el empresario. “Voy a encabezar una lista al Senado, así que voy a estar ahí”, indicó después. También lo confirmó Costa a El País: “Si va a encabezar la lista al Senado es porque va a asumir y trabajar en el Parlamento”.

Costa y la senadora Verónica Alonso dicen que Sartori también está dispuesto a asumir un cargo ejecutivo en un eventual gobierno de Lacalle Pou. “Juan parece un hombre más ejecutivo que legislativo, ¿no? Si el Partido Nacional es gobierno seguramente él se imagine en un lugar así”, dijo Alonso a El País. Consultado al respecto, el empresario prefirió no responder y dijo que no piensa en cargos.

Sartori dijo que en los próximos meses hará otra campaña “de mucha cercanía, recorrido y comunicación directa con la gente”.

Una fuente de su entorno apuntó que “si se quisiera ir del país, este es el momento”. Pero todos aseguran que no es el caso, que está decidido a seguir adelante y piensa en la elección de 2024.

Rendón y Medicfarma

También es momento de autocrítica. En el comando sartorista hay quienes piensan que el uso de la tarjeta Medicfarma no fue el más feliz, aunque otros aspiran a que Lacalle Pou tome la propuesta.

El dirigente Martín Elgue, por ejemplo, dijo que la idea de Medicfarma “estaba buena y no era loca” pero “quizás no se manejó de la mejor manera” y la forma en que se utilizó jugó en contra de los intereses sartoristas.

También dicen que parte de la estrategia en el último tramo de la campaña del asesor J.J. Rendón, llamado por algunos como “el rey de la propaganda negra”, debe revisarse. De hecho, no está claro que Rendón siga trabajando para Sartori.

En el entorno de Sartori niegan que, por ejemplo, las polémicas llamadas en la madrugada en nombre de la lista 71 sean obra de él. Ayer el empresario lo volvió a negar. Pero el consultor político Luis Costa Bonino había publicado el 10 de junio pasado en su cuenta de Twitter que “llamar por teléfono a nombre de los adversarios a horas molestas, por ejemplo en la madrugada” es parte de la estrategia que suele aplicar Rendón en los diferentes países a los que llega para asesorar a candidatos.

Un periodista de El País vio en la noche del domingo al panameño Avidel Villarreal, quien a su vez trabaja con Rendón, salir de la sede de la Plaza Independencia.

Está prevista, en tanto, una reunión del comando de Sartori en las próximas horas para marcar errores y ver el camino a seguir. “Vamos a revisar las cosas lindas, las feas y también las malas”, dijo Costa a El País.

¿Cómo harán para que Sartori no sea visto como un enemigo dentro del Partido Nacional por muchos dirigentes y militantes, lo cual ya sucede? “Vamos a intentar sanar, es un debe a trabajar todas las partes para que nos vean como una alternativa”, respondió Alonso a esa consulta.

Vienen tiempos distintos. Un desafío para Sartori es cómo lograr “no aburrirse”, según sus propias palabras, porque el ritmo de la campaña ahora bajará en forma inevitable.

-¿En qué momento se tranquiliza un poco la cosa y empieza todo otra vez? -preguntó ayer Sartori al periodista de El País.

-En unos días baja y en agosto vuelve a subir el clima electoral.

-Sí, eso es más o menos lo que yo había pensado. Entonces me iré dos semanas de vacaciones a fines de julio y ya a mediados de agosto empiezo de lleno la próxima campaña -adelantó el millonario que dice que esto recién empieza.