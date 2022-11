Lacalle Pou anunció que se aprobó proyecto Arazatí, que implica inversión de US$ 200 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció este martes en conferencia de prensa que se aprobó el proyecto Arazatí. "Es la inversión más grande en esta área de los últimos 150 años del país. Es una inversión que va a superar los US$ 200 millones, que cuando esté acompañado -si es que el directorio de OSE así lo vota- por el saneamiento, va a llegar casi a US$ 500 millones", puntualizó el presidente.

La inversión "hace a la seguridad, de poder tener agua potable sin perjuicio de sequía, de fallas técnicas, y eso agregarle la posibilidad de tener saneamiento en una gran cantidad de pueblos de nuestro país, que va a alcanzar seguramente el número de 60", indicó Lacalle Pou.



El presidente destacó que el gobierno hizo una valoración “técnica y política” de la obra, “amparado en la Constitución y en las leyes”, y después de una “larga peripecia” llegó a esta instancia. Consultado por la prensa, defendió la constitucionalidad del proyecto en virtud del numeral tres del Artículo 47 de la Constitución.

CONSTITUCIÓN Artículo 47, numeral tres El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, contó que el “modelo de negocios tiene que ver con que el privado es el que diseña, financia, mantiene y construye la infraestructura, que queda al servicio de OSE”. Eso significa que hasta que esto no se concrete, “el Estado no pagará nada”, destacó.



A su vez, el presidente desestimó los cuestionamientos de la Federación de Funcionarios de OSE, que planteó que no fueron consultados respecto a este tema. “En general, el sindicato es un actor social pero no de gobierno. Se supone que defiende determinadas cuestiones laborales de sus afiliados y opina, como todo el mundo en Uruguay. Pero, con mucho respeto, da lo mismo lo que opine el sindicato. No están encargados y en ningún lugar dice que hay un cogobierno con los sindicatos”, respondió.



Además, Lacalle Pou indicó que no está descartada la posibilidad de construir una represa en Casupá, Florida. Esta había sido una alternativa propuesta por el expresidente Tabaré Vázquez al final del pasado período de gobierno.



“Las críticas son siempre bienvenidas. Ahora, sepamos que de esto se habla hace… ¿20 años, 30 años? Celebremos, vamos a alegrarnos de que se toma una decisión, que se busca la mejor forma de financiarla y en poco tiempo, no sé si cuando estemos nosotros en el gobierno o en el próximo, se va a inaugurar y vamos a tener capacidad ilimitada de agua potable”, subrayó.



El agua del proyecto provendrá del río de la Plata y se tomará a unos 90 kilómetros de Montevideo, de acuerdo a lo anunciado antes de la conferencia de prensa.